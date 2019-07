Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

HAD 2019

KRAJ – Zaměřeno opět na Hazard – Alkohol - Děti

Poslední červnové dny patřily v Královéhradeckém kraji preventivním kontrolám zakázaného prodeje alkoholu dětem a hazardnímu hraní. Cílem akce, která potrvá nejen v kraji, ale i na území celé republiky, je především prevence, tedy předcházení protiprávního jednání na úseku patologických jevů u dětí, spolupráce s provozovateli restauračních zařízení nad dodržováním platné legislativy a také osvěta.



Policie ČR provádí preventivní kontroly ve spolupráci s Odborem protidrogové politiky Úřadu vlády ČR, Českou obchodní inspekcí, celníky, hasiči a dalšími subjekty.



V Hradci Králové se policisté spolu se zástupci České obchodní inspekce, která do akce HAD zapojila nezletilé figuranty na kontrolní nákupy, tzv. mystery shopping (více o způsobu provádění kontrol zde), vydali do jednoho ze zdejších hudebních klubů poslední pracovní červnový den krátce před půlnocí. V klubu zkontrolovali celkem 80 osob a 25 motorových vozidel. Ve dvou případech bylo zjištěno neoprávněné držení omamné a psychotropní látky a v jednom případě zjištěn přestupek v dopravě ve vztahu k bezpečnosti silničního provozu.



Ve Dvoře Králové nad Labem se kontroly uskutečnily za asistence policistů celkem ve dvanácti provozovnách. Devět zjištěných pochybení si k dořešení převzala Česká obchodní inspekce. Policisté zde žádné porušení zákona neřešili.



Více informací k prováděným kontrolám je rovněž k dispozici zde: https://www.coi.cz/akce-had-2019-nejen-ceske-bary-herny-a-restaurace-ale-i-obchodni-retezce-a-vecerky-cekaji-celostatni-kontroly/



Tyto kontroly potrvají i na území Královéhradeckého kraje do konce roku.

por. Ing. Magdaléna Vlčková, MBA

3. července 2019; 13 hodin



