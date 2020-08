Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Grand Prix České republiky 2020

KRAJ: Opatření bude odlišné oproti zvyklostem.

Letošní tradiční motocyklový svátek se v Brně bude konat bez přítomnosti diváku v areálu Masarykova okruhu. Výrazně se tedy mění i tradiční policejní opatření. Místo obvyklých dvou tisíc policejních směn plánujeme za víkend odsloužit zhruba tři stovky směn. Část policistů z tohoto počtu bude ale vykonávat běžnou činnost v teritoriu a do opatření se zapojí až v případě potřeby.

Pořádková opatření

Vstup do areálu je vyjma přímých účastníků akce zakázán. Pořádkoví policisté budou působit mimo samotný areál okruhu. Dohlédneme na to, aby v bezprostředním okolí nedocházelo k porušování zákona a přijatých hygienických opatření. Prioritně se budeme snažit řešit prohřešky domluvou. Respektujte pokyny pořadatelů i policistů.

Zejména se zaměříme na následující přestupky:

Obecně platná nařízení

porušení podmínky uložené na ochranu veřejného pořádku při konání sportovních akcí…

přestupky proti majetku

přestupky proti občanskému soužití

Porušení lesního zákona (zákon o lesích 289/1995 Sb.)

Zákaz vjezdu a stáni motorových vozidel v lese, kouření v lese, odhazování odpadků,

neoprávněný vjezd, kempování, zapalování ohňů

Zákon o civilním letectví (49/1997 Sb.):

drony (bezletová zóna)

Na místě budou policisté ze speciální pořádkové jednotky, Letecké služby Policie ČR, cizinečtí policisté, jízdní policie i psovodi. Letos nebudou přítomni naši zahraniční kolegové.

Dopravní opatření

Od pátku do neděle budou silnice v okolí Masarykova okruhu v režimu zvláštního užívání komunikace. V praxi to znamená, že řidiči bez povolení neprojedou po komunikacích III/6021 a III/3842. Z Žebětína do Ostrovačic se pojede obousměrně objízdnou trasou přes Veselku. (viz plánek objízdných tras)

Situaci na místě bude korigovat pořadatelská služba, dopravní policisté budou připraveni pořadatelům pomoci. Respektujte aktuální dopravní značení a pokyny pořadatelů i policistů.

mjr. Pavel Šváb, 05.08. 2020

