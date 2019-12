Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Jihočeský kraj - České Budějovice - Po třetí v tomto roce na jihu Čech byli oceněni zachránci v rámci projektu Gentleman silnic.

Zachránili SPolujezdce z hořícího auta. Teď jsou z nich tři Gentlemani silnic

Světlo u cesty nedaleko Českých Budějovic večer 7. srpna nepatřilo zapadajícímu slunci, jak se na první pohled mohlo zdát. Ve skutečnosti tam hořelo nabourané auto se dvěma mladými lidmi. Naštěstí u nehody zastavilo hned několik odvážných řidičů, kteří oba zraněné dostali do bezpečí mimo plameny a poskytli jim první pomoc. Za svůj hrdinský čin dnes Martin Svoboda, Lukáš Csicsely a Petra Fedáková převzali ocenění Gentleman silnic.

Na cestě z obce Zliv do Munic toho letního večera překvapila řidiče srna. Strhnul volant, naboural do stromu a po nárazu se auta začaly zmocňovat plameny. Zraněnému osmnáctiletému řidiči se podařilo odříznout bezpečnostní pás u jeho bezvládného kamaráda na vedlejším sedadle. Vystoupil a chtěl zprovoznit hasicí přístroj, ten ale nefungoval. U sedadla spolujezdce nešly otevřít dveře. Naštěstí u místa nehody zastavilo několik lidí, s jejichž pomocí se oba zranění dostali do bezpečí.

„Když jsem zjistil, že tetelící se světlo u cesty vychází z nabouraného auta, zastavil jsem a běžel jsem k němu,“ vzpomíná na srpnový večer Martin Svoboda, který u nehody zastavil první. Spolu s řidičem zkoušel z vozu vyprostit devatenáctiletého spolujezdce. Na pomoc brzy přibyl i Lukáš Csicsely. „Až společnými silami jsme dostali bezvládného z kabiny a odnesli ho na dál na opačnou stranu cesty,“ říká další zachránce.

Spolujezdce, který se mezitím stačil probrat ze mdlob, oba hrdinové odnesli ve strachu z výbuchu auta dostatečně daleko. „Oheň se rozšířil na celé vozidlo. Začala praskat skla i pneumatiky,“ líčí Svoboda. Lukáš Csicsely zavolal záchranku, spolujezdce dál udržoval při vědomí Svoboda. Podložil mu hlavu krabicí od bot, a protože začalo pršet, dal pod něj mikinu.

U nehody mezitím zastavila další auta. Mladá řidička Petra Fedáková nechala v autě své dvě malé děti a přispěchala na pomoc. Ujala se dezorientovaného řidiče, opřela ho o jedno z aut a udržovala s ním co nejklidnější konverzaci, aby neupadl do šoku. „Byly chvilky, kdy se doopravdy nekontrolovatelně třásl,“ vybavuje si Fedáková. „Snažila jsem se ho uklidnit, jak jsem mohla,“ dodává statečná žena, profesí učitelka v mateřské škole.

„Díky těmto statečným lidem událost neskončila tragicky. Kdo jiný by se tak měl stát Gentlemany silnic, než právě tito tři lidé,“ říká ředitelka projektu Gentleman silnic Ivana Buriánková. Oba zranění byli po nehodě převezeni do nemocnice, odkud se v pořádku vrátili domů.

„Děkujeme moc všem odvážným zachráncům, že dokázali rychle pomoci obětem nehody,“ dodává zástupce policie Jihočeského kraje Milan Bajcura. Ocenění třem hrdinům předali 5. prosince v Českých Budějovicích zástupci projektu Gentleman silnic i Policie ČR. Akce se zúčastnili i oba zachránění. Jde o 194., 195. a 196. oceněné Gentlemany silnic.

Gentleman silnic je společným projektem České pojišťovny a Policie ČR, který vznikl v roce 2004 s cílem motivovat účastníky silničního provozu k tomu, aby si pomáhali a nebyli k sobě lhostejní. Prvním Gentlemanem silnic se v prosinci 2004 stal Jiří Lukáč z Albrechtiček na Novojičínsku, který vytáhl z hořícího automobilu sedmnáctiletého mladíka. Od té doby už ocenění převzalo 196 lidí po celé České republice.

5. prosince 2019

