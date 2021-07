Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Garrit odešel do policejního nebe

KARLOVARSKÝ KRAJ – U policie ovšem zanechal nesmazatelnou stopu.

Říká se, že vše jednou končí. Ovšem na tento příběh, který napsal služební pes Garrit během své policejní kariéry, se jen tak nezapomene. Patřil k nejúspěšnějším služebním psům v historii Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje, ovšem další úspěch už nepřidá. Služební pes Garrit v první polovině letošního roku odešel do policejního nebe, kde už dovádí se svými čtyřnohými parťáky.



„V roce 2015 jsem s Garritem prošel základním kynologickým kurzem v Býchorech, který trval 16 týdnů. O rok později jsem s ním absolvoval kondiční kurz ve výcvikovém středisku Bílá Hora na Plzeňsku,“ uvedl policejní psovod ppor. Ladislav Šedivec. A hned po pár měsících ve službě Garrit doslova zazářil, když výrazně pomohl k objasnění vraždy na Rotavě. „Bylo to hned na počátku naší společné služby a nakonec to byl zřejmě jeden z našich největších úspěchů v jeho policejní kariéře. Tehdy ve velmi nepřístupném terénu vyčenichal nůž, který byl vražednou zbraní. Poté to byl jeden ze stěžejních důkazů proti pachateli. Ve stejném roce ještě například nalezl velkou část odcizených věcí z prodejny potravin na Sokolovsku. Zúčastnili jsme se i civilního obranářského závodu Statečné psí srdce, který se konal v Blovicích, a Garrit se tehdy umístil na krásném sedmém místě ze třiceti účastníků,“ zavzpomínal ppor. Ladislav Šedivec.



A rok 2018 byl pro služebního psa Garrita a jeho policejního psovoda taktéž velice úspěšný. S nadsázkou by se dalo říct, že tato dvojice byla právem postrachem pachatelů trestné činnosti. „U Aše se nám podařilo vypátrat v hustém lesním porostu pachatele dopravní nehody, který z místa utekl a ukryl se. V Mariánských Lázních se Garritovi podařilo vyčenichat při pátrání pachatelku, která měla na svědomí těžké ublížení na zdraví. Když v Sokolově došlo k vykradení několika chat, tak Garrit dokázal nalézt část odcizených věcí, například jízdní kolo,“ vyjmenoval jen část z mnoha úspěšných služeb policista.



Podobně úspěšné služby zažíval Garrit i v následujících letech. Ovšem v únoru roku letošního přišla krutá zpráva. „Bohužel mu byla diagnostikována rakovina mízních uzlin, zavodnění plic. V tomto případě nebylo uzdravení možné,“ pokračoval ppor. Ladislav Šedivec, kterého odchod milovaného parťáka velice zasáhl. „Byl to parťák s velkým P. Prožili jsme spolu velkou a úspěšnou část života, takže jsem z jeho odchodu byl pochopitelně zdrcený. Vždy jsem se na něj mohl spolehnout. Byl to člen naší rodiny, takže mě jeho ztráta bolí doteď,“ uzavřel policejní psovod.



Garrit od Hradčanského rybníka se narodil v září roku 2013 a jak již bylo napsáno, tak do policejního nebe odešel v únoru letošního roku. Garrite, děkujeme za skvělou práci a za to, jakým skvělým kolegou jsi byl. Čest tvé památce!

nprap. Jakub Kopřiva

15. 7. 2021

Odkazy do noveho okna ppor. Ladislav Šedivec s Garritem Detailní náhled Služební pes Garrit Detailní náhled

vytisknout e-mailem