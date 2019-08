Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Fyzicky napadli svou družku

KARLOVARSKO – Mužům hrozí až tříletý trest odnětí svobody.

Policisté z obvodního oddělení Karlovy Vary město sdělili 23letému muži z Ostrova podezření ze spáchání přečinů Ublížení na zdraví a Výtržnictví.

Toho se měl podezřelý muž dopustit začátkem srpna tohoto roku v nočních hodinách v Karlových Varech na autobusové zastávce. V podnapilém stavu měl fyzicky napadnout svou přítelkyni, a to tím způsobem, že ji měl několikrát udeřit hlavou o stěnu autobusové zastávky. Poškozená žena se snažila z místa utéct, přičemž volala o pomoc. Agresivní muž měl však ženu doběhnout, povalit ji na zem a opakovaně do ní kopnout. Po příjezdu hlídky na místo byl muž převezen na místní služebnu k provedení procesních úkonů. Žena byla se zraněním převezena do nemocnice k lékařskému ošetření s následnou hospitalizací.

Další muž, který měl napadnout svou přítelkyni, byl 38letý muž z Jáchymova. Ten měl v polovině července roku 2019 v Karlových Varech po slovní rozepři fyzicky napadnout svou přítelkyni. Ženu měl několikrát udeřit a kopnout do oblasti hlavy. Zraněná žena následně vyhledala lékařské ošetření. Muž si od policistů z obvodního oddělení Karlovy Vary město vyslechl podezření ze spáchání přečinu Ublížení na zdraví.

V případě prokázání viny hrozí podezřelým mužům až tříletý trest odnětí svobody.

prap. Eva Valtová

nprap.. Bc. Zuzana Týřová

26. 8. 2019

