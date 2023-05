Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Fyzicky napadli jiného muže

KARLOVARSKO – Nyní jim hrozí až tříleté vězení.

Policisté z obvodního oddělení Nejdek sdělili podezření ze spáchání přečinů ublížení na zdraví a výtržnictví třicetiletému muži z Karlovarska a pětačtyřicetiletému muži ze Sokolovska.

Na konci dubna letošního roku měli podezřelí muži v jednom městě na Karlovarsku vstoupit do jednoho z restauračních zařízení. Krátce po půlnoci měl mladší muž přistoupit k jemu neznámému třiačtyřicetiletému muži, kterého bez udání důvodu fyzicky napadl několika ranami pěstí do oblasti hlavy. Následně k němu měl přistoupit starší z podezřelých mužů, který měl třiačtyřicetiletého muže kopnout do oblasti břicha, čímž napadenému muži způsobili zranění, se kterými musel vyhledat lékařské ošetření v nemocnici.

V případě prokázání viny jim hrozí trest odnětí svobody až na tři roky.

nprap. Jan Bílek

29.5.2023

