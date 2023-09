Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Fyzicky napadla seniora

KARLOVARSKO – Poté mu odcizila finanční hotovost.

Karlovarští kriminalisté zahájili trestní stíhání třiačtyřicetileté ženy z Karlovarska, kterou obvinili ze spáchání zvlášť závažného zločinu loupeže.

Obviněná žena měla ve druhé polovině září letošního roku přespat v pokoji na jedné z ubytoven u svého třiaosmdesátiletého známého. V sobotu 23. září letošního roku kolem desáté hodiny dopolední mělo mezi nimi po probuzení dojít ke slovní rozepři. Třiaosmdesátiletý muž měl následně obviněné ženě odmítnout dát finanční hotovost. Poté ho měla žena fyzicky napadnout pěstí do hlavy, svalit ho na postel a znovu ho udeřit pěstí do hlavy, přičemž mu ze zadní kapsy u kalhot vyndala peněženku. Z té mu odcizila finanční hotovost pět tisíc korun a vulgárně ho urážela. U kuchyňské linky měla do ruky vzít třiačtyřicetiletá žena nůž, přičemž seniora začala opět vulgárně urážet. Následně nůž položila a odešla i s finanční hotovostí.

V případě prokázání viny ženě hrozí trest odnětí svobody až na deset let.

nprap. Jan Bílek

27.9.2023

