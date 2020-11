Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Fyzicky napadl ženu i její dceru

CHEBSKO – Poté navíc poničil odjíždějící vozidlo.

Chebští kriminalisté zahájili trestní stíhání devětadvacetiletého muže z Aše, kterého obvinili ze spáchání přečinů ublížení na zdraví ve stádiu pokusu a výtržnictví.



V první polovině října letošního roku měl mít obviněný slovní rozepři s osmnáctiletou ženou, která se chystala opustit jeho bydliště. Přijet pro ní vozidlem měla trojice žen. Jednu z nich, jednatřicetiletou ženu, měl muž fyzicky napadnout, když se osmnáctiletá žena chystala nastoupit do automobilu. Ženu měl několikrát udeřit pěstí do horní poloviny těla a také jí kopnout. Bránit jí měla přiběhnout její nezletilá dcera, kterou muž také fyzicky napadl. Měl jí kopnout do nohy a několikrát se jí snažit udeřit pěstí. Po chvíli se mělo ženám podařit utéct a uzamknout se ve vozidle. K tomu měl obviněný přijít a nohou poničit skleněnou výplň pravého předního okna. Následně měly ženy automobilem z místa odjet a přivolat policejní hlídku.



Při incidentu došlo ke zranění jednatřicetileté ženy, která byla převezena do nemocnice k ošetření.



Poničeným automobilu způsobil muž škodu přibližně 1 500 korun.



Po příjezdu policejní hlídky se devětadvacetiletý muž podrobil orientační dechové zkoušce na přítomnost alkoholu, která vyšla s pozitivním výsledkem 0,73 promile.



V případě prokázání viny hrozí muži, který již byl v minulosti pro přečin výtržnictví pravomocně odsouzen, trest odnětí svobody až na tři roky.

nprap. Jakub Kopřiva

25. 11. 2020

