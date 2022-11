Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Fyzicky napadl svou matku

CHEBSKO – Nyní mu hrozí až desetileté vězení.

Chebští kriminalisté zahájili trestní stíhání šestadvacetiletého muže z Chebska, kterého obvinili ze spáchání zvlášť závažného zločinu loupeže.

Obviněný muž měl v pátek 11. listopadu letošního roku v Chebu přijít na návštěvu do bytové jednotky své matky. Poté, co se navečeřel, měl po matce požadovat cigarety, alkohol a finanční hotovost. Matka mu tedy dala cigarety a drobnou finanční hotovost. S tím se ale muž nechtěl spokojit, a tak jí začal vulgárně urážet. V bytě se nacházel také druh ženy, který obviněného muže vykázal ven z bytu. Ten na to měl zareagovat fyzickým napadením muže, kterého měl několikrát udeřit do horní poloviny těla a přitom se stále dožadoval finanční hotovosti. Poté měl fyzicky napadnout také svou matku a to několika údery do hlavy.

Muž byl krátce po fyzickém útoku policisty zadržen v bytové jednotce své matky.

Jednapadesátiletá žena a šestapadesátiletý muž utrpěli zranění, se kterými byli převezeni Zdravotnickou záchrannou službou na ošetření do nemocnice.

V případě prokázání viny mu hrozí trest odnětí svobody až na deset let.

nprap. Jan Bílek

14.11.2022

