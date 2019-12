Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Fyzicky napadl muže u automatu

SOKOLOVSKO – Přisvojil si cizí výhru.

Kriminalisté z druhého oddělení obecné kriminality v Sokolově zahájili trestní stíhání 27letého muže ze Sokolovska, kterého obvinili ze spáchání přečinů Výtržnictví a Krádež.

Obviněný muž měl koncem srpna letošního roku během ranních hodin přijít do herny v malé obci na Sokolovsku. Zde měl nejprve vyzývat o rok mladšího muže k fyzické potyčce. Poté co muž na jeho výzvy nereagoval, neboť se věnoval své hře na automatu, ho měl obviněný fyzicky napadnout. Muže měl opakovaně udeřit do obličeje. Napadený muž se zvedl a šel za obsluhou herny požádat o zavolání policie. Mezitím měl obviněný muž využít nepřítomnosti napadeného muže a s úmyslem pokračovat ve hře usednout na jeho místo u hracího automatu. V té chvíli zjistil, že výherní automat signalizuje výhru ve výši kolem 3 tisíc korun. Ačkoliv věděl, že výhra nenáleží jemu, šel jí k obsluze nárokovat jako svou. Z této vyplacené výherní částky měl poté uhradit svou útratu a se zbytkem výhry z herny odejít. Nejen že poškozenému muži způsobil zranění, které si vyžádalo lékařské ošetření, ale ještě ke všemu poškozenému muži způsobil škodu ve výši kolem 3 tisíc korun.

V případě prokázání viny hrozí obviněnému muži trest odnětí svobody až na dva roky.

prap. Eva Valtová

mjr. Bc. Kateřina Krejčí

3. 12. 2019

vytisknout e-mailem