Fyzicky napadl jiného muže

KARLOVARSKO – Poté neoprávněně vnikl do domu.

Policisté z obvodního oddělení Toužim sdělili podezření ze spáchání přečinů porušování domovní svobody a výtržnictví dvacetiletému muži z Karlovarska.

Podezřelý muž měl v první polovině května letošního roku mezi osmnáctou a devatenáctou hodinou v Bečově nad Teplou potkat svého známého. Po předchozí slovní rozepři, zřejmě kvůli předešlým osobním problémům, ho měl na jednom z parkovišť fyzicky napadnout několika údery do oblasti hlavy. Napadenému se podařilo utéct do místa bydliště. To ale dvacetiletého muže neodradilo, přišel k domu, kde napadený bydlí, a neoprávněně do domu vniknul. Měl vběhnout do chodby a následně do patra, kde fyzicky napadl dalšího muže úderem do oblasti hlavy.

Ihned poté na místo přijeli policisté z obvodního oddělení Bečov nad Teplou, kteří u podezřelého muže provedli orientační dechovou zkoušku na přítomnost alkoholu, která vyšla s pozitivním výsledkem 3,29 promile.

V případě prokázání viny mu hrozí trest odnětí svobody až na dva roky.

nprap. Jan Bílek

23.5.2023

