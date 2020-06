Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Fyzicky napadal svou bývalou přítelkyni

KARLOVARSKÝ KRAJ – Kromě toho jí vydíral i okradl o peníze.

Sokolovští kriminalisté zahájili trestní stíhání sedmadvacetiletého muže ze Sokolovska, kterého obvinili ze spáchání zločinů krádeže, vydírání a přečinů neoprávněného opatření, padělání, pozměnění platebního prostředku, nebezpečného vyhrožování, omezování osobní svobody, neoprávněného užívání cizí věci a maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání.



Na začátku května letošního roku měl být obviněný se svou bývalou přítelkyní v rekreačním zařízení na Karlovarsku. Po slovní rozepři a následném fyzickém napadení po ní měl požadovat, aby ze svého bankovního konta vybrala finanční prostředky a ty mu poté předala. Žena ze strachu o své zdraví peníze z bankomatu vydala a dala mu je. Poté jí měl muž vzít mobilní telefon a přes internetové bankovnictví si poslat peníze na svůj účet. Kromě toho měl provést několik neoprávněných plateb přes její platební kartu.



V první polovině června letošního roku měl komunikovat se svou bývalou přítelkyní přes sociální síť. Té se měl začít nejdříve omlouvat a poté jí začít vyhrožovat tím, že ublíží jejím rodinným příslušníkům. O několik dní později měl za ní přijet osobním automobilem a tím se měli spolu vydat do Karlových Varů. Po cestě po ní měl chtít, aby stáhla trestní oznámení, které na něj podala na policii. Když to žena odmítala, tak jí měl začít vyhrožovat a po chvíli udeřit rukou do obličeje. Žena měla poté ze strachu z obviněného skutečně změnit výpověď a nedat souhlas s trestním stíháním.



V následujících dnech měl obviněný svou bývalou přítelkyni urážet i fyzicky napadat na různých místech zejména v Sokolově. Na parkovišti před tržnicí jí měl zavléct do jejího vozidla a tam jí opět vulgárně urážet. Když žena chtěla z vozidla odejít, tak jí měl začít vyhrožovat fyzickým napadením. Po několika minutách měl ženě dovolit z jejího automobilu vystoupit a následně s ním odjel i přesto, že mu to žena, jako vlastník vozidla, nedovolila. Muž má navíc platný zákaz řízení všech motorových vozidel.



V úterý 23. června měl svou bývalou přítelkyni opět kontaktovat přes sociální sít a požadovat po ní navrácení kol s elektrony. Ze strachu z fyzického napadení si žena s sebou tentokrát vzala kamaráda. Obviněný měl nasednout k ženě do vozidla a nařídit jí, aby muži ujeli, což ze strachu udělala. Po cestě jí měl několikrát udeřit do obličeje a vyhrožovat jí zabitím. U sebe měl mít navíc plynovou pistoli.



Po několika dnech policisté muže zadrželi. Na základě rozhodnutí soudu byl muž poté propuštěn a jeho vyšetřování tak probíhá na svobodě.



Nyní mu v případě prokázání viny hrozí trest odnětí svobody na dvě léta až osm let.

nprap. Jakub Kopřiva

29. 6. 2020

