Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Fyzicky napadal a vulgárně urážel svou družku

KARLOVARSKO – Skončil ve vazbě.

Karlovarští kriminalisté zahájili trestní stíhání třiačtyřicetiletého muže z Karlových Varů, kterého obvinili ze spáchání zločinu týrání osoby žijící ve společném obydlí a z přečinů maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání a krádeže.

Obviněný muž měl od druhé poloviny října roku 2022 do první poloviny července letošního roku společně bydlet v bytové jednotce se svou družkou. V tomto období měl třiapadesátiletou ženu vulgárně urážet, a to jak v bytě, tak na veřejnosti. Několikrát týdně měl také ženu fyzicky napadat pěstmi i kopy do celého těla. Dále měl po své družce házet různé a těžké předměty, nebo jí přikládat nůž ke krku, přičemž jí vyhrožoval. Jednání muže se postupně stupňovalo a jeho útoky proti ženě byly intenzivnější. Napadená žena tak musela několikrát vyhledat lékařské ošetření v nemocnici.

Na začátku měsíce května letošního roku krátce po jedenácté hodině byl policejní hlídkou vykázán ze společného obydlí, neboť svou družku několikrát fyzicky napadl. Po útoku musela vyhledat lékařské ošetření. Obviněný muž ale nerespektoval rozhodnutí Okresního soudu v Karlových Varech týkající se vykázání ze společného obydlí a i přes zákaz v pondělí 15. července letošního roku přišel do bytu ke své družce, kde usnul. Po probuzení ženu opět fyzicky napadl a vulgárně jí urážel. Následně ženě odcizil dva mobilní telefony a z bytu odešel. Ženě se podařilo jeden z odcizených telefonů získat zpět a celou věc oznámila na tísňovou linku policie. Když se dožadovala druhého mobilního telefonu, byla opět fyzicky napadena.

Policisté se případem začali zabývat a podezřelého muže následující den zadrželi. Policejní komisař podal státnímu zástupci podnět k vydání návrhu na vzetí obviněného muže do vazby, který jej akceptoval. Na základě rozhodnutí soudu byl muž vzat do vazby.

V případě prokázání viny mu hrozí trest odnětí svobody až na osm let.

nprap. Jan Bílek

22.7.2024

