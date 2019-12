Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Fyzické napadení ve vlaku

LIBERECKO – Poklidná jízda vlakem se zvrhla. Útočníkovi hrozí až čtyři léta ve vězení.

Sváteční intermezzo mezi Vánocemi a Novým rokem měl pravděpodobně v úmyslu vyplnit 33letý cizinec návštěvami blízkých. Nejvhodnějším způsobem, jak se dostat z jednoho místa na druhé a přitom nemyslet na problematiku řízení v opilosti, bylo využít prostředek hromadné přepravy osob. Jak tomu však občas bývá, do původně naplánovaných akcí zasáhnou síly mnohem vyšší a předpoklady vezmou rázem za své.

V pátek 27. prosince, krátce po 16. hodině, využil muž služeb železničního dopravce. Leč nedojel tam, kam si usmyslel, neboť již jen způsoby chování, s jakými vstoupil do kolejového vozidla, předem vylučovaly úspěšnou realizaci jeho smyšlenek. Na cestě mezi Frýdlantem a Libercem se mu neplánovanou zastávkou stala policejní služebna a posléze také policejní cela. Byť cizinec ve vlaku absolvoval jen jednu zastávku, za velmi krátký čas toho stihnul docela dost. Nejen, že hrubě porušil přepravní řád, ale především naprosto nepochopitelně fyzicky napadl dalšího z cestujících a posléze i zakročujícího policistu.

Pravděpodobně neznalý chování, s jakým by se ke spolucestujícím v lecjakém dopravním prostředku měl chovat, okamžitě poté, co hýžděmi okusil pohodlí sedadla, začaly se dít věci. Naproti němu přes uličku sedící mladá žena se okamžitě stala terčem jeho cholerického výstupu. Mužovi verbální útoky vyvrcholily atakem. Přistoupil k mladé ženě, okamžitě ji chytil pod krkem a narazil ji na stěnu vozu. V tu chvíli již zareagoval také přítel napadené. Rychlým přískokem zneškodnil agresora a znehybnil jej s pomocí dalších cestujících až do příjezdu přivolaných policistů. Mladá žena byla po útoku s podezřením na otřes mozku nejprve ošetřena zasahujícími zdravotníky a následně pak převezena do nemocničního zařízení.

Eskapádám 33letého cizince však zdaleka nebyl konec. Cestou na policejní služebnu, již v režimu zadržení, napadl zakročujícího policistu kopem do oblasti břicha. Jeho jednání se pochopitelně nesetkalo s pochopením mužů zákona. Rychlá eliminace dalších jeho pokusů vyústila v umístění do cely na obvodním oddělení. Ani tam však cizinec pod vlivem alkoholu nezjihl. Vydávajíc se za ženu, s pokusy o odhalování částí svého těla, zřejmě avizoval možnou záměnu za někoho zcela jiného. Ani tyto jeho pokusy nevyvedly nikoho z míry, a tak přistoupil k dalším demonstracím svého fyzického fondu. Vybral si mříže policejní cely. I ty však odolaly jeho chabým pokusům o průnik vstříc svobodě, přesto však byly po neodkladných úkonech nahrazeny betonovými zdmi vlídné liberecké policejní cely.

Po vystřízlivění z bezmála 2,8 promile následovalo obvinění z přečinů výtržnictví, ublížení na zdraví a násilí proti úřední osobě, za což může v případě odsouzení putovat do výkonu trestu odnětí svobody až na čtyři léta.

