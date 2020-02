Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Fyzické napadení nezletilce

KLADENSKO – Pátráme po skupince mladíků

Kladenští policisté se zabývají případem výtržnictví, kdy měl být chlapec napaden skupinkou mladíků.

K události došlo ve středu 26. února okolo půl čtvrté odpoledne v Brandýsku na autobusové zastávce, a to ve směru na Cvrčovice. Nezletilý chlapec byl fyzicky napaden ze strany asi pěti neznámých mladíků, kteří jej nejdřív napadali slovně a poté povalili na zem, kde do něho několikrát kopli. Když se pak poškozený postavil na nohy, dostal pohlavek a poté jej ještě několikrát udeřili do těla klackem.

Zranění napadeného chlapce si vyžádalo lékařské ošetření v nemocnici.

Policisté žádají případné svědky napadení školáka neznámou skupinkou mladíků, aby se se svým svědectvím obrátili na kladenské policisty a tím nám je pomohli dopadnout.

por. Bc. Michaela Richterová

tisková mluvčí

P ČR Kladno

28. února 2020

