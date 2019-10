Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Fyzické napadení

KLATOVY - Útočník s 1,46 promile alkoholu rukou sevřenou v pěst a kopy nohou napadl poškozeného, který nadýchal přes tři promile.

Policisté na obvodním oddělení v Klatovech přijali oznámení o fyzickém napadení v sobotu 5. října letošního roku. V době od 22.40 do 22.50 hodin na parkovišti u obchodního domu v Klatovech, nacházejícím se na ulici Domažlické, podezřelý muž fyzicky napadl poškozeného, kterého několikrát udeřil rukou sevřenou v pěst do obličeje a nejméně dvakrát jej nohou kopl do hlavy.

Na místo vyjeli policisté, zadrželi podezřelého devatenáctiletého místního muže, který měl dechovou zkoušku s výsledkem měření 1,46 promile alkoholu. U poškozeného místního jednačtyřicetiletého muže bylo naměřeno 3,02 promile alkoholu, který byl převezen k ošetření do nemocnice a následně propuštěn.

Podezřelý muž byl převezen do policejní cely a případ převzali policisté z oddělení obecné kriminality, kteří zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu výtržnictví. Po provedení úkonů byl v neděli podezřelý muž propuštěn.

nprap. Ladmanová Dana

7. října 2019

