Frajeřinu zaplatil svým zdravím. A nejen to…

Velkou rychlostí, opilý a na motorku špatně oblečený chtěl ujet policistům. Ti pak se záchranáři bojovali o jeho život.

Minulou sobotu hlídkovali policisté pohotovostní motorizované jednotky v oblasti Prahy 4 Modřany. Přibližně ve čtvrt na jedenáct večer si všimli motorkáře, jedoucího poměrně „svižnou“ jízdou v protisměru.

Proto se policisté za motorkářem otočili a chtěli ho zkontrolovat, což se v prvopočátku i podařilo. Motorkář reagoval na červený nápis „STOP POLICIE“ a modré majáky a řádně zastavil v zastávce MHD. Nicméně to vše jen do té doby, než policisté vystoupili z auta. V tu chvíli muž zařadil za jedna a začal před policisty vysokou rychlostí, dosahující téměř sto padesát kilometrů v hodině, ujíždět.

Při tom jel celou dobu v levém jízdním pruhu, a to i ve chvíli, kdy tento jízdní pruh u zastávky MHD Poliklinika Modřany končil a byl přehrazen betonovým city blokem. Motorkář ale na toto dopravní omezení nereagoval a pokračoval stále rovně, načež následoval ve vysoké rychlosti čelní náraz do betonové překážky.

Následkem toho došlo k vymrštění motorkáře ze sedla stroje a jeho letu v délce několik desítek metrů s tvrdým přistáním na asfalt, úplné devastaci motorky a posunutí city bloku o cca patnáct metrů a jeho rozpůlení.

Motorkář poté zůstal ležet nehybně na silnici, kdy policisté okamžitě zastavili a běželi k němu zjistit jeho zdravotní stav a v rámci možností mu poskytnout první pomoc například mobilním defibrilátorem AED. Aby se zraněnému dostalo první pomoci v co největším rozsahu, vyslal operační důstojník okamžitě na místo i policisty speciální pořádkové jednotky, kteří mají ve svých řadách školené záchranáře s odpovídajícím vybavením, v tomto případě rescue batohem.

Policisté speciální pořádkové jednotky okamžitě po příjezdu na místo zraněného prohlédli, přičemž zjišťovali rozsah jeho zranění. Především je zajímalo, zda motorkář nemá otevřené zlomeniny, nebo jakékoli jiné krvácivé zranění, kterým by mohlo docházet k možná až fatální ztrátě krve.

Jakmile policisté zjistili, že žádné takové viditelné, život ohrožující zranění, dvaačtyřicetiletý muž nemá, začali připravovat krční límec, kterým by muži zafixovali krk a zabránili tak vážnějšímu zranění páteře. Zároveň tak připravovali k použití i pánevní pás, neboť vyvstalo podezření na zlomeninu pánve.

Všechny tyto pomůcky už ale zraněnému aplikovali záchranáři zdravotnické záchranné služby, kteří na místo dorazili ve velice krátké době. Těm po celou dobu i nadále pomáhali policisté speciální pořádkové jednotky.

Společnými silami záchranáři a policisté ještě přímo na silnici muže zafixovali, přeložili ho na vakuové lůžko a naložili do sanitky. Až tam policisté motorkáře, ve chvíli, kdy již byl po zdravotní stránce plně zajištěn, podrobili orientační dechové zkoušce, kdy její výsledek byl pozitivní. Po první „dechovce“ se na displeji přístroje objevila hodnota nepatrně pod dvě promile, při druhé dokonce dvoupromilovou hranici přesáhla o bezmála dvě desetiny.

Výsledek motorkářovi „frajeřiny“ jsou jeho vážná zranění, neboť byl do nemocnice převážen s podezřením na zranění páteře a zlomeninu pánve, totálně zničená motorka, ale také, že je dvaačtyřicetiletý muž nyní podezřelý z přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky, za což mu v případě odsouzení hrozí trest odnětí svobody až na tři roky.

V neposlední řadě se musíme také věnovat tomu, že motorkář nedbal své bezpečnosti ani co se týče oblečení. Na motorku totiž usedl v kraťasech a teniskách, kdy i jeho kožená bunda byla spíše módním doplňkem, než bezpečnostním prvkem. Zde vyvstává otázka, zda by byl dvaačtyřicetiletý muž takto „potlučen“ i ve chvíli, kdy by na sobě měl plnohodnotné motorkářské oblečení, včetně všech chráničů.

V neposlední řadě se určitě musíme pozastavit nad tím, zda bylo ujíždění před policisty se shora popsanými následky, vůbec nutné. Událost dopadla, jak dopadla, ale mohlo to být mnohem horší, například ve chvíli, kdy by přes zmiňovaný přechod přecházeli lidé.

por. Mgr. Tomáš Hulan 27. 6. 2019

