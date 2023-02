Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Fotbal na Srbské bez výrazných problémů

BRNO: Ohlédnutí za bezpečnostním opatřením. /VIDEO/

AKTUALIZACE sobota 18. února 19:00 hodin

Rozchod diváků proběhl bez výrazných obtíží. Většina příznivců Baníku opět využila přistavených autobusů a zamířila na královopolské nádraží. A následně vlaky do Ostravy. V ulicích přilehlých stadionu i ve městě nedocházelo k narušení veřejného pořádku.

AKTUALIZACE sobota 18. února 18:00 hodin

V průběhu druhého poločasu došlo několikrát k použití pyrotechniky. V domácím sektoru jsme zajistili dva podezřelé. Protiprávní jednání v sektoru hostí máme zadokumentováno a v příštích dnech záznamy spolu s ostravskými kolegy vyhodnotíme a následně přijmeme potřebná opatření.

AKTUALIZACE sobota 18. února 15:00 hodin

Příjezd a příchod příznivců obou týmů proběhl bez výrazných obtíží. Většina příznivců Baníku, kteří přijeli vlakem, využila pořadatelem nabídnutou autobusovou přepravu na stadion. Policisté monitorovali situaci, nezaznamenali narušení veřejného pořádku a nemuseli zasahovat. Na stadionu se objevily i skupinky příznivců spřátelených zahraničních klubů.

Se silnou podporou svých fanoušků mohou počítat fotbalisté ostravského Baníku v sobotním duelu se Zbrojovkou Brno. Tradičně jiskřivý duel, především mezi fanoušky obou týmů, se odehraje na Městském stadionu v Králově Poli v sobotu od 15 hodin. Podle posledních zpráv do Brna zamíří nejméně pět stovek příznivců ostravského týmu. Duel je z bezpečnostního hlediska tradičně zařazen mezi nejrizikovější zápasy celé soutěže. Policisté Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje připravili na sobotu rozsáhlé bezpečnostní opatření, které je situované především do blízkého okolí stadionu. Velká část fanoušků Baníku dorazí do Brna vlakem. Policisté počítají s tím, že se příznivci Ostravy přesunou z nádraží na stadion klubem přistavenými autobusy. Podle posledních zpráv zamíří do Brna také fanoušci spřízněných klubů z Polska, Slovenska či Rakouska. Do opatření budou vedle uniformovaných policistů, jejichž jádro tvoří policisté pořádkové jednotky posílené o kolegy z Ostravy a Olomouce, nasazeni i kriminalisté. Důležitou roli sehraje také dopravní policie, jízdní policie, psovodi se služebními psy a ve vzduchu policejní vrtulník. Své místo má, především v řízení opatření, využití městského kamerového systému i mobilních kamer policie. V průběhu opatření budou policisté spolupracovat také se strážníky brněnské městské policie.

por. Bohumil Malášek, 15. února 2023

