Fondy EU v oblasti vnitřních věcí /AMIF, FVB, NSHV/ (2021 – 2027)

Technická podpora provozu národního Vízového informačního systému (NS-VIS)

CZ.14.01.02/00/22_002/0000002



Projekt je financován z fondů EU, Operačního programu Nástroje pro finanční podporu správy hranic a vízové politiky (OP NSHV). Byl schválen poskytovatelem dotace v dubnu 2023.



Popis projektu

Projekt je zaměřen na zajištění fixní části technické podpory (provoz, údržba a servis) NS-VIS. Jedná se o korektivní, preventivní a adaptivní služby, které představuji pravidelné činnosti, jejichž cílem je co největší prevence výskytu případného nestandardního stavu, resp. incidentu, který by vyústil v nefunkčnost systému nebo omezení služeb, které jsou součástí NS-VIS poskytovány ostatním systémům a uživatelům. V případě výpadku pak uvedení NS-VIS do provozního stavu v souladu s definovanými parametry. Nedílnou součástí fixní podpory je i zajištění Helpdesku, garance funkčnosti a spolehlivosti NS-VIS, včetně garance doby opravy. Součástí podpory je rovněž udržování všech prostředí (testovacího a produkčního) v aktualizovaném stavu a udržování taktéž vývojového prostředí NS-VIS.



Zahájení realizace projektu: 1. ledna 2023

Plánované ukončení projektu: 31. prosince 2027

Doba trvání v měsících: 60

Celkové náklady projektu: 100 000 000 Kč

Výše podpory z OP NSHV: 100 % způsobilých výdajů projektu



Cíle projektu

Projekt zajistí plnou funkčnost a provozuschopnost Vízového informačního systému (NS-VIS) coby nástroje pro podporu společné vízové politiky EU a jeho propojení s centrálním vízovým informačním systémem Evropské unie. Kontinuálně po celou dobu projektu budou poskytovány služby zajišťující provoz, údržbu a servis.

