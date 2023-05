Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Firma na Českolipsku přišla o více jak milion korun kvůli podvodnému emailu

KRAJ - Letos už několik firem v kraji naletělo na fintu s falešným emailem od ředitele.

V pondělí kolem poledne přišel do služební emailové schránky zaměstnankyně, která má v jedné firmě na Českolipsku na starost platební styk s klienty, email od jejího ředitele s dotazem, zda mají na devizovém účtu dostatek hotovosti, aby mohli uskutečnit platbu do zahraničí ve výši 45 000 euro, která spěchá. Žena odpověděla kladně a ještě upřesnila zůstatek na účtu. Vzápětí došel od ředitele druhý email s pokynem k provedení této platby s platebními údaji. Peníze žena převedla kolem 13. hodiny. Až teprve potom se setkala se svým ředitelem osobně a tehdy vyšlo najevo, že tyto emaily nepsal on.

Firma se stala obětí podvodníků, kteří provádějí takzvaný cílený phishing na konkrétní firmy. Ty si pachatelé vytipují z veřejně dostupných zdrojů, seznámí se blíže se jejich strukturou a potom odešlou podvodný email účetní nebo sekretářce, který vypadá jako email od ředitele firmy.

V prvním emailu se (jménem ředitele) dotáží na stav devizového účtu firmy, a když dostanou odpověď, následuje druhý email s pokynem k vyplacení peněz na zahraniční účet. To, že peníze odchází do zahraničí, snižuje schopnost bank neoprávněnou platbu zablokovat.

Jedinou efektivní obranou proti takovým podvodům je prevence. Ta spočívá v nastavení bezpečné interní komunikace ve firmě a v kvalitním zabezpečení e-mailů. Pomůže ale i jednoduchá rada. Pokud přijde do účtárny email s pokynem ředitele k provedení platby ve prospěch nového zákazníka, ověřte si ji u něj jiným způsobem než emailem, tedy osobně nebo telefonicky.

Ověřování plateb také doporučujeme v případě, že vás váš stálý zákazník žádá emailem o zaslání platby na jiný účet, než který dosud užíval. Zde zpozorněte a platební údaje si u něj ověřte zase jinak než emailem, nabízí se telefonát nebo pracovní skype.

V letošním roce evidujeme v Libereckém kraji jednotky těchto případů. Tato trestná činnost se objevuje ve vlnách a pokud se podvodníkům daří firmy úspěšně okrádat, zvyšují svou aktivitu. Obezřetnost před nimi je tedy rozhodně na místě.

