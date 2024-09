Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Fingovaná krádež peněz

CHOMUTOVSKO - Lest policisté odhalili, obvinili několik osob.

Celkem pět lidí (všichni z Mostu) se nakonec podílelo na lsti, kterou zřejmě vymyslela 28letá žena se svým 21letým přítelem.

Dotyčná, která pracovala jako řidička kurýrního vozidla přepravní společnosti, koncem srpna na linku 158 oznámila vloupání do služebního dodávkového vozu. Podle ní se vše mělo odehrát tak, že zaparkovala poblíž centra Chomutova a šla doplnit boxy určené pro zásilky. Po návratu k vozidlu prý zjistila, že má poškozené okénko u řidiče a chybí jí batoh, který byl položený na sedadle. V něm měla „kasírku“ s hotovostí téměř 250 tisíc korun. Jednalo se o peníze, jež vybrala za dobírky a v ten den je měla odevzdávat.

Chomutovští policisté se ihned oznámeným vloupáním začali zabývat, zajištovali stopy a získali množství poznatků, a to i ve spolupráci s městskými strážníky. Po vyhodnocení informací bylo kriminalistům již během několika hodin jasné, že se vše odehrálo „trochu jinak“, než jak tvrdila oznamovatelka.

Operativním šetřením se jim podařilo zjistit, že vloupání do služebního vozidla mělo být zinscenováno dotyčnou řidičkou a pod příslibem odměny ze získaných peněz se do „akce“ zapojilo několik dalších osob. Vše bylo zorganizováno tak, že žena v domluveném čase zaparkovala auto na předem smluveném místě v Chomutově a záměrně nechala stažené okénko. Mezitím na místo dle dohody přijeli čtyři muži, přičemž jeden z nich byl přítelem zmíněné 28leté ženy. Ten podle dosud zjištěných informací již předtím s plánem fingované krádeže peněz srozuměl své známé, kteří souhlasili, že se za finanční odměnu na krádeži budou podílet. Dva z mužů (25 a 16 let) pak šli k zaparkované dodávce a díky pootevřenému okénku se jim povedlo vytáhnout zevnitř batoh s finanční hotovostí. Aby vše vypadalo skutečně jako jednání neznámého zloděje, pokusili se ještě rozbít skleněnou výplň okénka. To se jim však nepodařilo a vzápětí místo opustili i s tučným lupem. Pak nasedli zpět ke svým komplicům do auta, kde pak 21letý muž z odcizených peněz „vyplatil“ své spolupracovníky a zbytek si ponechal pro sebe a svou přítelkyni.

Policisté rychle zjistili totožnost všech podezřelých z podílu na sehrané krádeži a některé z nich zadrželi.

Když žena se svým přítelem zjistili, že policisté jsou jim na stopě, zpanikařili a odcestovali do Německa, kde se rozhodli ukrýt před dopadením. Mezitím po nich čeští policisté vyhlásili celostátní pátrání. Nakonec oba pochopili, že nemá cenu se skrývat, vrátili se a přihlásili na policii.

Chomutovský vyšetřovatel obvinil 28letou ženu, jejího o sedm let mladšího přítele a jejich dva společníky (ve věku 25 a 45 let) ze spáchání zločinu zpronevěry. Jako členům organizované skupiny jim u soudu za zinscenovanou krádež hrozí tresty odnětí svobody v rozmezí od dvou do osmi let. Jednání teprve 16letého mladíka z Mostu řeší s ohledem na jeho bydliště mostečtí kriminalisté.

por. Mgr. Miroslava Glogovská

tisková mluvčí

Chomutov 17. září 2024

