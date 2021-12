Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Filuta předstíral zájem o auta

MOSTECKO - Ve dvou případech si vozy chtěl vyzkoušet a ujel, policisté ho odhalili; Pár se zabydlel opět v cizím bytě.

S auty, které chtěl koupit, ujel na zkušební jízdy a už se nevrátil

Na nepoctivého zákazníka narazili dva majitelé osobních aut, kteří je prostřednictvím internetu nabízeli k prodeji. Na první nabídku muže z Litvínova reagoval 44letý zájemce z Prahy. S prodávajícím se setkal v obci na Litvínovsku a projevil zájem auto tovární značky Fiat vyzkoušet, což mu poškozený umožnil. Návratu svého vozidla se však již nedočkal. Muž z Prahy následně po několika dnech opět zareagoval na nabídku prodeje auta značky Opel, které nabízel majitel z Chomutovska. Na místo zájemce dorazil v cizím Fiatu, který nechal na místě a opět ve stejném duchu požádal o možnost zkušební jízdy. I tady mu motorista vyhověl a dopadl stejně jako jeho předchůdce. Jeho automobil byl nalezen odstavený na silnici v Mostě a policií zajištěn. Totožnost Pražana odhalili policisté z obvodního oddělení v Litvínově. Vyšetřovatel mostecké policie 44letého muže obvinil z přečinu neoprávněného užívání cizí věci a navíc i z přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, neboť má soudem vyslovený zákaz řízení všech morových vozidel.

Z cizího vozu si odnesl plechovky višňového piva

Mostečtí kriminalisté objasnili případ krádeže vloupáním do motorového vozidla. Toho se podle nich měl dopustit 32letý muž z Litvínova. Ten poblíž centra Mostu měl zřejmě v nočních hodinách na pozemní komunikaci u zaparkovaného osobního auta tovární značky Renault rozbít okénko. Následně do vozu vnikl a z interiéru měl odcizit celkem 24 kusů plechovek nealkoholického višňového piva v hodnotě 400 korun. Poškozenému motoristovi však zanechal škodu vyšší a to poškozením skla, která byla odhadnuta na částku 3 800 korun. Muž se jednání dopustil přesto, že byl již za podobný skutek v posledních třech letech odsouzen a potrestán. Vyšetřovatel mostecké policie Litvínovana stíhá na svobodě. Za násilné vniknutí do vozidla a krádež mu nyní hrozí až tříletý trest odnětí svobody.

Pár se opět zabydlel v cizím bytě

Není to tak dávno, co policie řešila dvojici, která v listopadu měla vniknout do jedné litvínovské ubytovny, kde strávila noc do poledních hodin, než je přistihli pracovníci ubytovny. Nyní se s dvojicí litvínovští policisté setkali opětovně a řešili jejich obdobné jednání. Muž ve věku 38 let a jeho 19letá kamarádka tentokrát vnikli v Litvínově do jednoho panelového domu, kde měli v osmém patře vypáčit dveře u neobývaného bytu, který měli užívat spolu s dalšími dvěma osobami, které do bytu pozvali. Cizího přístřešku si však dlouho neužili, krátce po půlnoci je z obydlí vykázali policisté. Na dveřích měla dvojice zanechat hmotou škodu ve výši 4 000 korun. Policejní inspektor litvínovské policie dvojici sdělil ve zkráceném přípravném řízení podezření ze spáchání přečinu neoprávněný zásah do práv k domu, bytu nebo k nebytovému prostoru. Za tento počin oběma hrozí trest odnětí svobody až na dva roky

nprap. Ludmila Světláková

Most 2. 12. 2021

