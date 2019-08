Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Festivaloví pomocníci na úklid čistili, co se dalo

HRADECKO – Brigádníci šacovali i stany návštěvníků.

O tom, že festivalové dění přitahuje nejrůznější typy lidí, snad nikdo nepochybuje. Kromě nadšenců různých hudebních žánrů, občas také na festivaly zavítají lidé, kteří se chtějí nejen pobavit, ale také se obohatit na úkor druhých. Dokreslením této skutečnosti a také situace na jednom z nedávno ukončených hudebních festivalů v Hradci Králové je případ krádeže věcí ze stanů v kempu festivalu, který řeší místní policisté z obvodního oddělení Hradec Králové 2.

V časných ranních hodinách v neděli 18. 8. 2019 přijali policisté oznámení o odcizení reproduktorů, cenností a osobních věcí včetně peněz a dokladů ze stanu cizinců, kteří byli návštěvníky festivalu. Hlídka zadržela čtveřici osob, u níž vzápětí našla i některé z odcizených předmětů. Vyšlo najevo, že dva muži (30 a 23 let) a dvě ženy ((24 a 19 let) pracovali na festivalu jako najatí brigádníci na úklid odpadků. Ovšem vypadá to, že čištění festivalových prostor pojali po svém a k tomu využili příležitosti, kdy lidé neměli své věci a cennosti pod kontrolou. Předběžná způsobená škoda byla vyčíslena na minimálně 7 tisíc korun.

Policisté proti čtveřici zahájili úkony trestního řízení pro přečiny krádež a nedovolené držení platebního prostředku. Všechny zadržené vyslechli a propustili k dalšímu vyšetřování na svobodě. Zda a jakým směrem se změní dosud stanovená právní kvalifikace a jejich trest, ukáže další šetření. Zatím jim hrozí až dvouletý pobyt za mřížemi, či peněžitý trest.

por. Mgr. Eva Prachařová

20. 8. 2019 v 13.45 hodin

