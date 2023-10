Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Férovka

MOSTECKO - Bratři vs. jeden; 40 krát prodaná konzole.

Policisté obvodního oddělení Zahradní předali sdělení podezření bratrům ve věku 19 a 21 let ze spáchání trestného činu výtržnictví. Mladší z nich si měl v mostecké ulici Lipová koncem září za bílého dne vyřizovat účty se svým známým, kterého zná od dětství. Spor byl vzájemný a dlouhodobý. Údajně v něm byla zapletená holka i půjčené tepláky. Poblíž jedné restaurace, kde přihlíželi hosté, pak vzduchem lítaly rány pěstí. Starší z bratrů všemu přihlížel. Pak zřejmě usoudil, že jeho mladší krevní skupina prohrává, a proto se do konfliktu vložil. Poškozeného taktéž udeřil, ten upadl na zem a pak se musel bránit kopům. Naštěstí se vyřizování účtů obešlo bez zranění a všichni z místa odešli po svých. Bratři byli ale po chvíli převezeni na služebnu policejním vozem, kde museli podat vysvětlení. Budou-li sourozenci uznáni vinnými, hrozí jim až dvouleté vězení.

40 krát prodaná konzole

Mostecký vyšetřovatel zabývající se hospodářskou kriminalitou rozpletl podvod páchaný na prodejním portálu jedné ze sociálních sítí. S tímto druhem obchodu se setkalo už mnoho lidí. Policisté přijali v minulosti celkem 70 oznámení o tom, že byli podvedeni při bazarovém nákupu prostřednictvím internetu. Kriminalisté shromažďovali velké množství informací, které následně prověřovali a vyhodnocovali. Zajištěný materiál měl společného jmenovatele. Vyšetřovatel dotáhl případ do úspěšného konce a zahájil stíhání 21letého muže původem z Hradce Králové ze spáchání přečinu podvodu. Scénář byl pořád stejný, měnily se akorát prodejní položky. Muž pod záminkou fiktivního prodeje a se smyšlenými údaji ke své osobě umístil inzeráty na sociální síť nebo na internetové prodejní portály. Obviněný začal nabízet herní konzoli za několik tisíc. Tu se mu podařilo „prodat“ v několika desítkách případů. Mnoho potenciálních zájemců o zboží zaslalo požadovanou částku na bankovní účet stíhaného, ale na konzoli čekali marně. Obchod vzkvétal a to se muži zřejmě zalíbilo. Proto sortiment rozšířil o další položky, jako byly zlaté prsteny a řetízky, mobilní telefon, skialpové lyžáky nebo oblíbený naviják na motorové vozidlo. Ve všech 70 případech kupující převedli plnou cenu nebo zálohu na požadovaný bankovní účet. Nikdo z nich se objednaného zboží nedočkal. S požadavkem o vrácení zaslané finanční částky také nikdo neuspěl. Obviněný se slušně napakoval a poškozené připravil celkem o 190 tisíc korun. Vzhledem ke způsobené škodě může od soudu odejít s trestem odnětí svobody až na pět let.

por. Václav Krieger

KŘP Ústeckého kraje

oddělení tisku a prevence

9. října 2023

