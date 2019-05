Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Fenomén tabák

LIBEREC – Čtyři případy nelegálního převozu tabáku vyšetřovali liberečtí kriminalisté.

Překročit hranice smluvních států schengenského prostoru mohou občané bez toho, aniž by museli projít hraničními kontrolami. Česká republika je členem tohoto uskupení od prosince roku 2007. I to má ale svá pravidla. Konfrontaci se zákonem, případným postihem a sankcím se vystavují ti, kteří se rozhodli tato pravidla porušit. I přes jakýsi Damoklův meč v podobě těchto pravidel se najdou mnozí, kteří porušení zákona tak říkajíc risknou.

Vidina mrzkého penízu zaslepila zřejmě i čtyři členy posádek automobilů, kteří na sobě zcela nezávisle, dostali stejný nápad. Převést do Čech neoznačené tabákové výrobky v množství, které ovšem není povoleno.

Celníci odhalili tyto čtyři převozníky tabáku během bezmála dvou týdnů. Informace o nich předali policistům, kteří případy začali prošetřovat. Na konci každého z nich stálo obvinění z přečinu porušení předpisů o nálepkách a jiných předmětech k označení zboží.

V sobotu 6. dubna převážel do České republiky 33 kartonů, 6 krabiček a více jak 3kg tabákových výrobků 38letý muž z Děčínska. Produkty nebyly řádně označeny tabákovými nálepkami a byly v množství, které není možné do Čech bez patřičných povolení dovézt. V případě, že by tyto produkty muž uvedl do oběhu v České republice, vznikla by škoda na neodvedené dani téměř 25tisíc korun.

O den později, tedy 7. dubna, směřoval do své domoviny přes hraniční přechod další muž. Tentokráte 63letý muž ze středních Čech. Uvnitř svého vozu převážel 16 kilogramových balení řezaného tabáku bez řádného označení. Uvedením do oběhu by na neodvedené dani vznikla škoda bezmála 36tisíc korun.

Dalším hříšníkem, kterého celníci odhalili jen o týden později, byl 67letý Liberečan, který jako spolujezdec v osobním automobilu převážel 5 kilogramových balení řezaného tabáku. Ztráta na dani by v tomto případě přesáhla 11tisíc korun.

Ještě tentýž den, tedy 13. dubna, kontrolovali celníci další vůz. V něm cestoval 20letý muž z Liberecka, který se pokusil převézt 6 kilogramových balení řezaného tabáku, kterým by při uvedení na trh způsobil České republice škodu na spotřební dani ve výši 13tisíc korun.

Nejen, že všechny čtyři obviněné spojuje tabák, ale také trest odnětí svobody až na tři léta, který jim v případě odsouzení může hrozit za přečin porušení předpisů o nálepkách a jiných předmětech k označení zboží.

Pro osobní potřebu nemusí být značeny nálepkou takové tabákové výrobky, které jsou mimo jiné dovezeny na daňové území České republiky nebo dopraveny z jiného členského státu na daňové území České republiky pro osobní spotřebu. Jedná se o množství, které nepřesahuje u cigaret 800 kusů a u tabáku ke kouření 1kg.

30. května 2019

por. Bc. Vojtěch Robovský

Oddělení tisku a prevence

Liberec

vytisknout e-mailem