Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Fenku usmrtil údery železnou tyčí

TEPLICKO - Otřesný případ týrání zvířat řešili policisté v Proseticích.

Otřesný způsob usmrcení psa řešili v uplynulém týdnu tepličtí policisté. Na základě oznámení na linku 158 vyjela hlídka do zahrádkářské kolonie v teplické části Prosetice. Podle oznámení zde měl muž ubít kovovou tyčí 14letou fenku pitbulteriéra, která patřila jeho kamarádovi. Policisté po příjezdu vyslechli několik osob, které vypověděly, že popíjely včerejšího dne alkohol a jeden z té party vzal železnou tyč a několikrát udeřil fenku do oblasti hlavy, kdy jí tímto způsobem usmrtil. Poté jí zabalil do deky a zahrabal na zahradě. Jelikož z něj měly strach, nikde událost neoznamovaly. Policisté poté objevili místo, kde bylo patrné, že je zvíře pohřbeno. Mezitím došlo ke ztotožnění tyrana, který byl následně vypátrán v místě jeho přechodného bydliště v Teplicích. Na místě činu policisté kromě těla psa pod zeminou, nalezli také železnou tyč se zaschlou krví. U výslechu se podezřelý k činu přiznal a uvedl, že neví, proč psa ubil. Buď pod vlivem alkoholu nebo, že ho „popadnul amok“. Policejní komisař sdělil 47letému muži z Mostu obvinění ze zločinu týrání zvířat, neboť fenu usmrtil zvlášť surovým nebo trýznivým způsobem. V případě odsouzení mu hrozí trest odnětí svobody na dvě léta až šest let.

29. července 2024

por. Bc. Ilona Gazdošová

tisková mluvčí

