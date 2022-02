Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Felicii mu odtáhli

HODONÍNSKO: Policisté podali návrh na propadnutí věci.

Naivní představou o tom, že může šoférovat auto i bez řidičského průkazu se do včerejška řídil třicetiletý muž z Hodonínska. O oprávnění řídit přišel vloni po té, co mu při kontrole vyšel pozitivní test na drogy. Z jeho omylu jej vyvedli hodonínští dopravní policisté. Při včerejší kontrole totiž opět nebyl v dobré kondici. Hlídce na výzvu k předložení dokladů k řízení vozidla předložil i potvrzení o zadržení řidičského průkazu a celkově působil značně zmateným dojmem. Policisté s ním chtěli proto provést test na drogy což však odmítl. Asi si myslel, že mu to zase snadno projde. Do reality jej vrátil odtahový vůz, který natáhl jeho Felicii a odvezl ji do policejního skladu. Je také velmi pravděpodobné, že už se ke svému autu nedostane, policisté podali správnímu orgánu návrh na jeho propadnutí.

por. David Chaloupka, 16. února 2022

Související dokumenty Odtah.mp3

Velikost souboru:472,3 KB / formát MP3

