FAQ - oprava dat (předcházení zasílání duplicitních záznamů)

Otázka:

Každý den zasíláme UNL soubor, který generuje náš hotelový program a v kterém je více jak 100 záznamů. Někdy se stane, že jsou v doručence některé záznamy označeny za nekorektní. Jak opravím třeba jen dva záznamy, abych nemusel posílat celý seznam znovu celý?

Odpověď:

Toto je běžný a častý úkon uživatelů. Musím podotknout, že v případě zasílání duplicitních dat, tedy celého seznamu opětovně vícekrát, je hrubé porušení provozního řádu a může vám být zablokován váš účet do Internetové aplikace Ubyport.

K opravě jednotlivých záznamů lze využít modul „Formulář“, který je v úvodní nabídce aplikace. Kdo tento modul nikdy nepoužil, zde uvádíme příklad jeho použití.

Příklad použití modulu Formulář Internetové aplikace Ubyport:

Hotel „TEST“ zaslal vygenerovaný UNL soubor prostřednictvím Ubyportu (modul UpLoad) v kterém bylo celkem 350 záznamů. Při kontrole doručenky uživatel (recepční, vedoucí ….) zjistil, že dva záznamy nebyly Ubyportem převzaty pro formální chybu. (u jednoho záznamu schází například stát a u druhého číslo cestovního dokladu.)

Jak tyto dva záznamy opravit?

Uživatel se přihlásí do Internetové aplikace Ubyport a v úvodní obrazovce (po přihlášení) zvolí volbu „Pořizování dat (formulář)“.

Otevře se obrazovka „Elektronický přihlašovací tiskopis cizince“. Zde uživatel zapíše korektní data k cizinci, který je potřeba opravit a uloží do seznamu aktivací tlačítka „Přidat do seznamu“.

Záznam se přemístí do seznamu v dolní části a program čeká na další rozhodnutí uživatele. Pokud uživatel potřebuje zadat další záznam (další opravu), vypíše údaje do formuláře a opětovně přidá do seznamu. Pokud jsou všechny požadované záznamy v seznamu, tak uživatel aktivuje tlačítko „Odeslat seznam“.

Aplikace Ubyport zašle data na server a vrátí obrazovku s informacemi o zdárném uložení dat a nabídkou pro stažení „Doručenky“, což je dokument ve formátu PDF, který potvrzuje převzetí dat.





Při aktivaci tlačítka „Stažení dokumentu DORUČENKA - doporučeno“ vyzve prohlížeč uživatele k uložení souboru PDF do vašeho počítače. Uživatel použije volbu „Uložit jako“ a vybere místo v PC, kde se soubor uloží.

Doručenku si uživatel uloží na bezpečné místo pro případnou kontrolu. Tímto způsobem je oprava nekorektních záznamů provedena.

