Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Fantom chat si svobody příliš neužil

Frýdecko-Místecko - skončil opět ve věznici.

Pouhý jeden měsíc po propuštění z výkonu trestu policisté zadrželi 61letého muže, který se měl opakovaně vloupat do několika rekreačních chat na Frýdecko-Místecku. Pro policisty i některé chataře se jednalo o „známou firmu“. Neodradil ho ani soudem uložený zákaz pobytu v okrese Frýdek-Místek. Tyto končiny jsou zřejmě jeho srdeční záležitostí.

Muž se do mnoha chat vloupal znovu a znovu, byl za to i odsouzen, a aniž by se ve vězení poučil, po svém propuštění měl některé chaty opět „navštívit“. Na svobodě si tak pobyl pouhý měsíc, kdy ho policisté z obvodního oddělení Nošovice při kontrole chatovišť přistihli právě v jedné z chat. Když strážce zákona uviděl, rezignovaně se přiznal se slovy „tak mě máte, sbalím se a můžeme jít“.

Policisté jej zadrželi a věc si následně do své kompetence převzali frýdecko-místečtí kriminalisté. Při výslechu muž spolupracoval a kriminalisty dovedl i k místům, kde se měl dopustit dalších vloupání, která ještě ani nebyla poškozenými oznámena. Celkem tak měl v průběhu měsíce vniknout do deseti chat. Objekty měl nejprve prohledat, v některých i nějakou dobu pobývat, využívat v nich kuchyň, ale také postel, peřiny a povlečení. Nepohrdnul ani nalezenými potravinami. Z jedné z chat si měl odnést zavařeniny, konzervy, ale také sušenky a čokolády. V chatách přebýval se svými osobními věcmi a také přímotopem.

Svým jednáním měl způsobit škodu poškozením přes sedm tisíc korun a odcizením potravin víc jak dva tisíce. Kriminalisté muže obvinili z přečinů maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, krádeže a porušování domovní svobody. Byl podán podnět na jeho vzetí do vazby, který byl soudcem akceptován. Obviněný s bohatou trestní minulostí především majetkového charakteru si tak nyní na rozhodnutí o vině a trestu počká opět v teple vazební věznice. V případě odsouzení mu hrozí další pobyt za mřížemi až na tři roky.

nprap. Bc. Kateřina Kubzová

oddělení tisku

12. ledna 2024

vytisknout e-mailem