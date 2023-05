Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Falešný kriminalista

JIČÍNSKO – Z firmy odcizil lešení a nářadí za téměř 200 tisíc korun.

Z přečinů podvod a krádež obvinili jičínští kriminalisté 43letého recidivistu, který se vydával za tajně nasazeného kriminalistu.

Muž nastoupil koncem ledna tohoto roku do jedné z firem v Jičíně na pozici manipulačního dělníka, nicméně díky jeho nepravidelné docházce s ním byl po 14 dnech ukončen pracovní poměr. Bývalý zaměstnanec se však měl po ukončení poměru ihned ozvat vedení, kterému sdělil, že sice k firmě nastoupil na tuto pozici, avšak ve skutečnosti je tajně nasazený kriminalista, který měl ve firmě za úkol sledovat případ. S pracovníkem si měl dokonce domluvit schůzku před budovou Policie ČR, kde ho s celým případem seznámil. Dále se s ním měl domluvit na umístění odposlouchávací zařízení a také GPS modulů do zboží, které firma zpracovává a odváží. Po vzájemné dohodě měl věrohodný recidivista přijet s dodávkou do provozovny, které si měl nechat naložit zbožím za téměř 40 tisíc korun, a s příslibem vrácení zboží do konce směny s dodávkou odjet. „Tajně nasazený kriminalista“ se však nevrátil, a proto se firma rozhodla obrátit na policii a celý případ konzultovat.

Jelikož opravdu na žádném takovém případu jičínští kriminalisté nepracovali a zmíněného „kolegu“ ani neznali, zahájili úkony trestního řízení a působením falešného kriminalisty se zabývali.

Tím však působení 43letého muže na Jičínsku neskončilo. Koncem března měl z nezajištěného pozemku odcizit dvě kostky hliníkového lešení a vytrhnout zámek od kůlny, ze které měl odcizit různé stavební a zahradní pomůcky a vybavení a způsobit tak škodu přesahující 100 tisíc korun.

Krádeže se dopustil i přesto, že byl minulý rok za stejný trestný čin pravomocně odsouzen k podmíněnému trestu. Nyní mu hrozí až pět let za mřížemi.

por. Ing. Eliška Pospíšilová

2.5.2023, 11:30

vytisknout e-mailem