Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Falešný finanční poradce " pracoval" se svou obětí tři měsíce, trpělivost mu vynesla 537 000 korun

ČESKOLIPSKO - Podvod odstartovala internetová reklama na nákup investic do akcií firmy ČEZ.

V polovině ledna zaujala 70letého muže z Českolipska reklama s pobídkou k investování do nákupu akcií firmy ČEZ, která se mu zobrazila na monitoru jeho počítače. Zpočátku byl jen zvědavý, jakou taková akcie může mít dnes hodnotu, a proto na odkaz kliknul. Takhle banálně začal jeho příběh, na jehož konci byl chudší o 537 000 korun.

Aniž by se o akciích ČEZU po kliknutí na reklamu cokoliv bližšího dozvěděl, měl v odkazu vyplnit své telefonní číslo a email, což udělal. Potom se další dva týdny nic nedělo. Ovšem začátkem února ho telefonicky kontaktoval neznámý muž, který mluvil česky s východním akcentem, a zeptal se ho, zda má zájem o nákup akcií ČEZU. Odpověděl mu záporně s tím, že byl jenom zvědavý, jak takové obchodování funguje. Podvodník ho do ničeho netlačil, ale nabídl mu, že když si to rozmyslí, může ho do obchodování s akciemi zasvětit. Senior za týden podvodníka kontaktoval emailem. Ten se mu zpátky ozval telefonicky do 15 minut a přislíbil mu, že ho naučí zacházet s burzovním programem. Senior si pak podle jeho instrukcí stáhl do svého stolního počítače aplikaci AnyDesk a podvodníkovi sdělil svůj devítimístný identifikační kód. Tím neznámý muž získal dálkový přístup k jeho počítači a také naprostou kontrolu nad ním. Společně ještě založili uživatelský účet za účelem nákupu kryptoměn u jedné zahraniční směnárny, kam zmanipulovaný senior poslal postupně od 14. do 26. dubna celkem 237 000 Kč. Navíc si nevšiml, že podvodník jeho jménem požádal o půjčku ve výši 300 000 korun a tuto získanou hotovost převedl rovněž na uživatelský účet určený k nákupu kryptoměn, ke kterému měl také přístup a všechny peníze z něj okamžitě vyvedl jinam. Jednalo se o již zmíněných 537 000 korun.

Kriminalisté z oddělení hospodářské kriminality v této souvislosti znovu apelují na všechny občany, aby se nenechali zlákat nabídkami rychlého, pohádkového zbohatnutí a nedali se zmást odkazy na známé instituce ( ČEZ, ČSOB a další), jejichž identitu se snaží podvodníci zneužívat. Pokud chcete své úspory zúročit, obraťte se na profesionální finanční poradce s řádnou registrací , kterou si na tomto odkazu můžete ověřit.

, kterou si na tomto odkazu můžete ověřit. Pokud se nechcete stát obětí internetových podvodníků, neumožňujte neznámým lidem vzdálenou správu vašeho počítače a věnujte pozornost tomu, co v bankovní aplikaci potvrzujete .

a . Podvodníci nejprve získají na své potenciální oběti kontakty, které od nich vylákají pod nějakou záminkou.

Následně je oslovují přes sociální sítě anebo je navolávají.

Tipují si snadné kořisti, které mají nedostatečnou znalost práce s počítačem a nezkušenost s nákupy přes internet.

Mnohdy na své oběti netlačí, jsou trpěliví a jejich způsob komunikace se podobá námluvám.

Jakmile ale získají důvěru, nechají svou oběť začít "obchodovat" nejprve s malými částkami a i něco "vydělávat", je to ale jen fikce, ve skutečnosti se jejich obětem na jejich počítači doma zobrazují jiné operace, než které právě probíhají, a k nákupu komodit vůbec nedochází.

Postupem času svou oběť vyprovokují k tomu, aby sama zadávala příkazy k převodu vyšších finančních částek anebo je nechají autorizovat půjčky, aniž by podvedení věděli, že to dělají, jako tomu bylo v případě 70letého seniora z Českolipska , který včera v této souvislosti podal na neznámého podvodníka trestní oznámení.

Jedinou efektivní obranou proti podobným podvodům je, vzít si naše preventivní rady k srdci a cizí osoby do svých počítačů a bankovních účtů nikdy nepustit.

27. 4. 2023

por. Bc. Ivana Baláková

tisková mluvčí KŘP Libereckého kraje

vytisknout e-mailem