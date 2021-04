Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje

Falešný filmař?

CHRUDIMSKO - Včera jsme přijali oznámení v podobě poptávané zakázky u grafického designéra se snahou získat falešné dokumenty. Podle e-mailové adresy je žadatelem neznámý muž co tvrdil, že dokumenty lékařů potřebuje pro natáčení filmu dotýkajícího se lékařského prostředí. Přestože e-mailová adresa byla letmo připodobněna filmovým ateliérům, tak bylo mladému grafikovi podezřelé hlavně to, že skuteční filmaři by o takovou zakázku nežádali, protože by si s požadovanými vizitkami, průkazy lékařů a starou lékařskou dokumentací hravě poradili ve svých řadách sami.

Každý grafik samozřejmě ví, co může a nemůže vytvořit, proto se s podivnou zakázkou, která ho profesně neoslovila, dostavil na policii.

Není vyloučené, že oznamovatel není jediný grafik, na kterého se někdo ve snaze získat lékařský diplom (součást e- mailové přílohy označené jako vzor) obrátil, proto je na místě připomenout, že zhotovení jakýchkoliv úředních dokumentů je v rozporu se zákonem a pokud někdo vytvoří lékařské diplomy či zfalšuje a pozmění úřední listiny, jedná se o trestný čin, kde je už v 1. odstavci ohrožen trestní sazbou až 3 léty vězení.

por. Mgr. Eva Maturová

tisková mluvčí

8. dubna 2021

