Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Falešný bankéř opět zasahoval

BEROUNSKO – Poškozený muž postupoval dle instrukcí podvodníka a přišel o své úspory.

Hořovičtí policisté přijali 21. července oznámení od 25letého muže, který se stal obětí pachatele podvodného jednání. Muž, který uvěřil ohrané legendě, přišel o téměř 300.000 Kč.

Poškozený ve svém oznámení uvedl, že ho telefonicky kontaktoval muž, který se představil jako bankéř z České národní banky s tím, že při kontrole jeho bankovního účtu zjistil, že je napadený neznámým virem a pro jeho zničení je třeba převést veškeré finance na jiný bankovní účet. Poškozený s navrženým postupem souhlasil a ještě si do svého mobilního telefonu dle instrukcí podvodníka nainstaloval aplikaci TeamViewer, což je aplikace, která umožňuje dálkový přístup (pachatel se prostřednictvím poskytnutých kódů na dálku dostane do mobilního zařízení nebo do počítače). Na základě pokynů falešného bankéře odeslal poškozený muž ze svého bankovního účtu na nadiktovaný bankovní účet v několika platbách celkem 295.172 Kč. Stačilo skutečně několik minut telefonického hovoru a více jak čtvrt milionu je nenávratně pryč.

Toto není ojedinělý případ, se kterým se policisté setkávají. Tyto a další obdobné případy řeší berounští policisté dnes a denně. Jedinou účinnou ochranou proti těmto nekalým praktikám je vaše obezřetnost a prevence. Pachatelé této trestné činnosti využívají jako svojí zbraň strach a čas. Dovolají se své oběti a prostřednictvím vyvolaného strachu se snaží rychle zmanipulovat svojí oběť tak, aby pro „záchranu“ svých úspor udělala přesně to, co chtějí. Naspořené finance nicméně neskončí v bezpečí, ale často jsou několikrát přeposlány na jiné bankovní účty, a to zejména do zahraničí. Upozorňujeme, že pachatelé v hovorech vystupují velice seriózně, mluví často plynulou a spisovnou češtinou, čímž se snaží u své oběti vyvolat důvěryhodný dojem.

V případě, že vás kontaktuje někdo vydávající se za bankéře, tak je nutné zachovat klid a informace, které jsou vám sdělovány si obratem ověřit přes oficiální kontakty vaší banky. Ověřujte každou informaci, protože trestná činnost, se kterou se dnes potýkáme, může být zítra jiná a daleko sofistikovanější.

Pro to, aby se nikdo z nás nestal obětí podvodníků, stačí dodržovat pár níže uvedených základních rad a doporučení:

Nereagujte na podobné hovory a v žádném případě nesdělujte k Vaší osobě žádné citlivé údaje ani bezpečností údaje z vaší platební karty, nebo přístupové údaje k online bankovnictví.

Veškeré informace o napadení účtu atp. si před tím, než provedete nenávratný krok, ověřte u své banky. Buďte ostražití!

Nikdy nikomu nesdělujte a ani nepřeposílejte bezpečnostní / autorizační kód, který Vám přišel formou SMS zprávy.

Myslete na to, že útočník dokáže napodobit jakékoliv telefonní číslo, odesílatele SMS zprávy, ale třeba i e-mailovou adresu.

Nikdy nikomu nedůvěryhodnému neumožňujte vzdálený přístup do Vašeho počítače.

Sledujte a pečlivě čtěte informace od Vaší banky v internetovém bankovnictví.

Při každém vstupu do internetového bankovnictví kontrolujte, zda odpovídá doména přihlašovací stránky. Toto platí vždy, když někam zadáváte své osobní nebo přihlašovací údaje.

Aktualizujte software, antivirový program, firewall.

Během, nebo po takovémto podezřelém hovoru, si zaznamenejte údaje, které Vám útočník sdělil (jména, e-mailové adresy, čísla účtů, odkazy na webové stránky, apod.) a neprodleně kontaktujte Policii ČR na lince 158 i bankovní instituci, případně se pokuste probíhající hovor zaznamenat.



nprap. Simona Vacherlohnová

preventistka PČR ÚO Beroun

27. července 2023

