Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Falešný bankéř opět v akci, přišel si na statisíce

Český Krumlov - Poškozený vyslechl instrukce podvodníka, přišel o více jak 400 000 korun.

Další z řady podvodů vyšetřují českokrumlovští policisté. Ti v pondělí zaevidovali případ, ve kterém přišel poškozený muž o více jak 400 tisíc korun. Kolem poledne zvedl příchozí hovor, ve kterém se ozval údajný pracovník banky, který muži sdělil, že jeho účet je právě napaden a je třeba okamžitě jednat, aby nepřišel o své peníze, které měl na účtu. Poškozený si tedy převedl ze svého spořícího účtu na ten běžný částku přesahující 200 tisíc korun a dále v osmi dalších platbách převedl podvodníkovi na jeho účet více jak 400 tisíc korun.

Pár minut, informace, která má člověka vystrašit a člověk je chudší o stovky tisíc korun. Znovu připomínáme, nenechte se vyděsit zprávou, kterou vám sdělí neznámý člověk po telefonu a chce po vás okamžité jednání a přeposílání peněz z účtu na vám neznámý účet za účelem jejich ochrany. Už to celé zní naprosto nedůvěryhodně. Pokud vás někdo s takovouto informací překvapí, nenechte se oklamat. Telefon zavěste, zavolejte přímo do banky, kterou používáte, svému osobnímu bankéři či do banky přímo zajděte a informaci si ověřte. Bankéři nevolají lidem s tím, aby si okamžitě přeposílali peníze na jiné účty.

kpt. Lenka Krausová, krpc.pio@pcr.cz

11. ledna 2024

