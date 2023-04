Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Falešný bankéř opět na scéně

MLADOBOLESLAVSKO - Dva případy jsme zaznamenali na Mladoboleslavsku.

Policisté z Mladé Boleslavi aktuálně šetří 2 případy podvodu, kdy se zatím neznámý podvodník vydával za falešného bankéře. Poškozená 47letá žena a 26letý muž přišli díky podvodníkovi o nemalé peníze.

Ženu telefonicky koncem března kontaktoval muž, který se vydával za zaměstnance banky. Poškozené sdělil, že si na pobočce jejich banky měla sjednat spotřebitelský úvěr ve výši 250 tisíc korun. Když žena opáčila tím, že u této banky žádný účet vedený nemá, tudíž si zde ani nesjednala úvěr, falešný bankéř ženu upozornil, že jí bude tedy kontaktovat zaměstnanec z její banky a celou situaci s ní vyřeší. To se skutečně stalo a zanedlouho poškozenou kontaktoval druhý bankéř, který ženě oznámil neoprávněný vstup do jejího bankovního účtu a doporučil jí aby peníze vybrala na pobočce, to žena i učinila a vybrala částku 300 tisíc korun. Falešný bankéř pak ženu po telefonu nasměroval k Bitcoinmatu, kde jí navigoval k vkládání peněz a následně doma i k vyfocení občanského průkazu a stvrzenek od vkladu do Bitcoinmatu, což žena také učinila a tímto přišla o částku 300 tisíc korun. Když ženě došlo, že se stala obětí podvodu, oznámila celou věc na policii.

Mladoboleslavští policisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu podvodu, za což pachateli v případě dopadení hrozí až 5letý trest odnětí svobody.

Druhý případ v němž figuruje falešný bankéř se odehrál také na konci března. Poškozeného 26letého muže kontaktoval podvodník, který se vydával za pracovníka banky a poškozenému oznámil, že jeho bankovní účet byl napaden 2 osobami, které si na něj vzaly půjčku. Bankéř nabídl poškozenému "řešení", tak že si má vzít půjčku ve výši 250 tisíc korun, které následně odešle na jiný účet a tím se prý vše vyřeší. Poškozený s uvedeným řešením souhlasil a vše provedl dle pokynů po telefonu. Následně pak dle instrukcí posílal různé finanční částky na jiný účet. Až ve chvíli, když poškozenému volal skutečný bankéř z jeho banky, který se dotazoval na podezřelé platby, muž zjistil, že byl podveden a i on celou událost nahlásil na policii.



Přečtěte si důležité informace a nestaňte se obětí podvodníka.

por. Ing. Bc. Barbora Schneeweissová

tisková mluvčí

14. dubna 2023

vytisknout e-mailem