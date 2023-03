Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Falešný bankéř obalamutil ženu

PRAHA VENKOV-ZÁPAD – Poškozená se řídila pokyny podvodníka a přišla o několik stovek tisíc korun.

V poslední době přibývá také případů týkajících se podvodů, kdy se neznámí pachatelé vydávají za pracovníky banky. Oběťmi jsou jak mladší, tak i starší osoby. Případy řeší vyšetřovatelé napříč celým krajem, respektive celou Českou republikou. Co však je společné? Oběti přichází o větší finanční částky, někdy ale bohužel i o celoživotní úspory. Někteří uvěří známým legendám podvodníků a peníze si jdou půjčit. Ty pak vkládají do bitcoinmatů.

„Bankéř“ kontaktoval po půlce března 24letou ženu, které sdělil, že obdržel informaci o tom, že došlo pravděpodobně k úniku jejích osobních údajů. Údajně na pobočce banky je žena, která si žádá o úvěr na její osobu. Volající muž poškozené řekl, ať zůstane na telefonu kvůli přepojení na manažera bezpečnostní služby banky. Ten ji posléze poučil o dalších krocích, co bude muset udělat a že komunikace bude pokračovat pouze přes internetovou komunikační platformu, aby nedošlo k úniku dalších tajných informací. Žena se řídila všemi pokyny „bankéře“ a dle jeho instrukce šla do banky si zažádat o úvěr ve výši téměř 500 tisíc korun. Tyto peníze pak na základě pokynu měla vložit do bitcoinmatu, což tak učinila. Totéž měla udělat znovu, tedy půjčit si další peníze, tentokrát u nebankovní společnosti. Žena opět poslechla a půjčila si více než 100 tisíc korun. I tuto částku vložila do bitcoinmatu. Všechny tyto vložené peníze měly ženě přijít zpět na její účet.

Poškozená uvěřila a naletěla zkušeným podvodníkům, kvůli kterým přišla o více než 600 tisíc korun.

Policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu podvodu. Zde je trestní sazba uložena až osmiletým trestem odnětí svobody.

Pokud Vás bude kontaktovat osoba vydávající se za pracovníka banky a bude Vám sdělovat informace o tom, že Vaše peníze jsou v ohrožení nebo že je potřeba si vzít úvěr a převádět peníze kamkoliv jinam – ZAVĚSTE! Ověřte si pak takové informace u Vašeho osobního bankéře. Pracovníci banky nikdy takto telefonicky s klienty nekomunikují, nikdy nepožadují provést takového transakce.

Ačkoliv neustále upozorňujeme na všechny možné druhy podvodů na internetu či po telefonu, stále poškozených přibývá, kteří se pokyny podvodníků řídí.

por. Bc. Michaela Richterová

tisková mluvčí

P ČR Středočeského kraje

28. března 2023

