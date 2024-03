Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Falešný bankéř muže „obral“ o 130 tisíc korun

KARLOVARSKO – ZBYSTŘETE!

V únoru letošního roku měl jednapadesátiletého muže z Karlovarska kontaktovat muž dosud neznámé totožnosti, který se v telefonu představil jako pracovník banky. Následně měl jednapadesátiletému muži sdělit, že jeho bankovní účet byl napaden hackerem z ciziny a je potřeba podniknout určité kroky k tomu, aby byly „zachráněny“ finanční prostředky na účtu. Dle pokynů si měl jednapadesátiletý muž nainstalovat do svého mobilního telefonu aplikaci. Po dalších krocích získal muž dosud neznámé totožnosti přes nainstalovanou aplikaci přístup do internetového bankovnictví jednapadesátiletého muže. Poté měl provést několik převodů finančních prostředků na jiný bankovní účet, a to samozřejmě bez svolení jednapadesátiletého muže.

Muž z Karlovarska zjistil, že mu z účtu byly odčerpány finanční prostředky, až po návštěvě pobočky své branky. Poté vše oznámil na policii.

Jednapadesátiletému muži byla způsobena škoda přibližně 130 tisíc korun.

Karlovarští kriminalisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinů podvodu a neoprávněného přístupu k počítačovému systému a neoprávněného zásahu do počítačového systému nebo nosiče informací.

V případě prokázání viny hrozí muži trest odnětí svobody až na pět let.



Prevence:

Volá Vám bankovní úředník a tvrdí, že je Váš účet v ohrožení? ZBYSTŘETE! Skuteční bankovní úředníci tak nikdy nepostupují. Nereagujte na telefonní hovory, SMS zprávy, e-maily, kde se vás někdo pokouší vmanipulovat do situace, že jsou vaše finanční prostředky v ohrožení a vy musíte udělat další kroky pro jejich záchranu. Kdyby byly vaše peníze v ohrožení, tak banka sama zareaguje a učiní další opatření. Pány svého účtu jste Vy. Nezadávejte ani v aplikaci nepotvrzujte platby, které Vám někdo bude diktovat po telefonu, ani nikomu nesdělujte či nepřeposílejte potvrzovací kódy z SMS. Stejně tak nikomu nedávejte vzdálený přístup do Vašeho počítače. V případě pochybností vždy kontaktujte svou banku. Pokud Vás shora naznačeným způsobem již někdo kontaktoval, neváhejte se rovněž obrátit na tísňovou linku Policie České republiky na čísle 158 a celou záležitost oznamte.

nprap. Jakub Kopřiva

1. 3. 2024

