Falešný bankéř a policista opět v akci

Frýdecko-Místecko- buďte obezřetní..

V minulém týdnu policisté obvodního oddělení Nošovice přijali oznámení od mladého muže, který se stal obětí podvodu falešného bankéře a policisty, a přišel tak o své úspory.

Dosud neznámý pachatel vydávající se za bankéře telefonicky kontaktoval poškozeného a chtěl s ním projednat údajný úvěr, který si měl sjednat. Když mu muž řekl, že si úvěr nesjednal, sdělil mu, že se stal nejspíš obětí nějakého podvodu a přepojil ho na kolegu, který má na starosti bezpečnost. Ten mu následně začal dávat instrukce, co udělat, aby nepřišel o své peníze na účtu. Poškozený tak dle jeho pokynů šel na pobočku banky a vybral své úspory. Poté peníze vložil do bitcoinmatu pod QR kódem, který mu byl zaslán. Mezitím mu volal také údajný kriminalista, který mu sdělil, že byl s jeho občanským průkazem spáchán trestný čin a že předá jeho kontakt kolegům, kteří se mu ozvou. Pak si dle dalších instrukcí „pracovníka banky“ měl sjednat co možná nejvyšší úvěr, aby údajně nikdo nemohl disponovat s předchozím falešným úvěrem. Poškozený se tak osobně dostavil na pobočku banky, a aniž by si zde ověřil pravdivost tvrzení volajícího „bankéře“, sjednal si úvěr. Následně peníze vybral a pod dalšími zaslanými QR kódy opět vložil do bitcoinmatu.

Mladý muž tak přišel celkem o více než 700 tisíc korun. Policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu podvodu.

Opět nabádáme veřejnost k obezřetnosti. Pokud vám volá pracovník banky a tvrdí, že je váš účet v ohrožení, kontaktujete telefonicky nebo osobně vaší banku. Ověřte si pravdivost informací nejen v bance ale také u všech institucí, za jejichž pracovníky se podvodníci vydávají. Kontakty si sami vyhledejte z veřejně dostupných zdrojů. Skuteční bankovní úředníci nikdy nepostupují tak, že by vás telefonicky naváděli k vybrání peněz z vašeho účtu a jejich vložení nebo zaslání jinam.

9. prosince 20022

