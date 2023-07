Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Falešný bankéř a podvod při prodeji zboží

Jindřichův Hradec – Ženy naletěly podvodníkům.

Jindřichohradečtí policisté včerejšího dne přijali další dvě oznámení o podvodném jednání. První podvedenou je žena, která byla telefonicky kontaktována podvodníkem, který se představil jako Tomáš Holub bezpečnostní technik ČNB. Poškozené uvedl, že z jejího účtu odešly dvě podezřelé platby a pro záchranu svých peněz by s ním měla spolupracovat. Žena mu řekla, že si vše ověří u České spořitelny, kde má vedený účet a hovor s panem Holubem ukončila. Než stačila do své banky zavolat, volal jí další podvodník, který se vydával za pracovníka České spořitelny. Ten ženě řekl, že má s pracovníkem ČNB spolupracovat. Při dalším telefonním hovoru se nechala od bezpečnostního technika ČNB přesvědčit k instalaci aplikace pro vzdálený přístup do mobilního zařízení a postupovala dle jeho pokynů. Z různých účtů pak podvodníkům postupně přeposlala finanční obnos přesahující 280 tisíc korun.

Druhou podvedenou je žena, která chtěla přes bazarový internetový portál prodat kávovar za tisíc korun. Ozval se jí podvodník, který chtěl kávovar zaslat přepravní společností. Zaslal jí falešný odkaz na stránky přepravce. Zde žena vyplnila veškeré údaje ke své platební kartě a poté vše potvrdila přes internetové bankovnictví. Touto chybou přišla o téměř 35 tisíc korun.

Vzhledem k výše uvedeným případům bychom chtěli opětovně upozornit širokou veřejnost na obezřetnost. Nenechte se po telefonu vystrašit, že došlo k napadení Vašich financí. Vše si ověřte osobně v bance, popřípadě na bezplatné infolince své banky. Telekomunikační technologie v dnešní době umožňují maskovat se jiným telefonním číslem, než ze kterého je hovor uskutečněn. Souvisí s tím takzvaný spoofing, tedy podvod spočívající v podvržení telefonního čísla. V případě podezření na podvodné jednání hovor ukončete a pokuste se zavolat zpět, v případě podvodu budete informováni, že volané číslo neexistuje. V případě prodeje zboží preferujte dobírku, či osobní předání.

nprap. Věra Mžiková, jh.pis@pcr.cz

27. července 2023

vytisknout e-mailem