Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Falešný bankéř

LITOMĚŘICKO – Ženu obral o 400 tisíc korun…

V uplynulém týdnu přijali policisté oznámení od čtyřiapadesátileté ženy z Roudnicka o odcizení peněz z bankovního účtu.

Poškozená uvedla, že jí telefonicky kontaktoval údajný pracovník banky s tím, že byl její účet napaden. Doporučil ji, aby si do svého počítače nainstalovala aplikaci, prostřednictvím které nahlédne do jejího počítače i on a bude jí moci poradit se zajištěním finanční hotovosti na jejím účtu. Následně jí zavolal jiný muž, který se představil jako bankovní poradce, který jí nejprve přesvědčil, aby si převedla peníze ze spořicího účtu na běžný účet a dále si mohla finanční prostředky uschovat na pojištěné účty. Telefonicky jí poradil, na jaké bankovní účty má své peníze poslat. Poškozená odeslala peníze dle jeho instrukcí, kdy tyto transakce sama potvrdila prostřednictvím svého mobilního telefonu. Během provedení výše uvedených transakcí byla kontaktována dalším mužem, který se představil jako policista a utvrdil jí v tom, že skutečně jedná se zástupci banky a že má postupovat dle jejich instrukcí. Poškozená tak odeslala bezmála 400 tisíc korun neznámo kam…

Následně si uvědomila, že se asi stala obětí podvodníků, a proto podala oznámení o výše uvedeném jednání na policii.

Policisté již ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu neoprávněný přístup k počítačovému systému a nosiči informací a trestného činu podvod.

DOPORUČUJEME!

Pokud v návaznosti na popisované jednání přijdete o peníze na účtu, řešte vše obratem s bankou , která může v některých případech peníze ještě zachránit. Pokud je vám způsobena škoda, oznamte to také Policii ČR.

, která může v některých případech peníze ještě zachránit. Pokud je vám způsobena škoda, oznamte to také Policii ČR. Nereagujte na telefonní hovory, SMS zprávy, e-maily, kde se vás někdo pokouší vmanipulovat do situace, že jsou vaše finanční prostředky v ohrožení a vy musíte udělat další kroky pro jejich záchranu. Kdyby byly vaše peníze v ohrožení, tak banka sama zareaguje a učiní další opatření. V případě pochybností vždy kontaktujte svou banku.

Nereagujte na podobné hovory a v žádném případě nesdělujte k Vaší osobě žádné citlivé údaje, bezpečností údaje z vaší platební karty, nebo přístupové údaje k online bankovnictví.

Nikdy nikomu nesdělujte a ani nepřeposílejte bezpečnostní / autorizační kód, který Vám přišel formou SMS zprávy.

Myslete na to, že útočník dokáže napodobit jakékoliv telefonní číslo, odesílatele SMS zprávy, ale třeba i e-mailovou adresu.

Nikdy nikomu podezřelému neumožňujte vzdálený přístup do Vašeho počítače.

Sledujte a pečlivě čtěte informace od Vaší banky v internetovém bankovnictví.

Při každém vstupu do internetového bankovnictví kontrolujte, zda odpovídá doména přihlašovací stránky. Toto platí vždy, když někam zadáváte své osobní nebo přihlašovací údaje.

Buďte neustále ostražití, protože i vy se můžete stát cílem podobného podvodného jednání.

Během, nebo po takovémto podezřelém hovoru, si zaznamenejte údaje, které Vám útočník sdělil (jména, e-mailové adresy, čísla účtů, odkazy na webové stránky, apod.)

Odkazy často vybízejí k vyplnění osobních údajů, potvrzení přístupových hesel nebo poskytnutí přístupu do vašeho telefonu, počítače.

Pamatujte, že banky, úřady ani poskytovatelé doručovacích služeb po vás nikdy nebudou chtít osobní informace prostřednictvím SMS.

Pokud z odkazu v SMS nepoznáte, na jaké stránky vás navedou, neklikejte na něj.

Pravost SMS můžete ověřit u odesílatele. K tomu ale využijte kontakty z oficiálních zdrojů banky, úřadu, pošty atd. Ty v SMS mohou být opět zavádějící.

Falešný bankéř

18. září 2023

nprap. Pavla Kofrová

KŘP Ústeckého kraje

vytisknout e-mailem