Falešní bankéři opět útočili

SEMILSKO/LIBERECKO - Obezřetný muž však podvod prohlédl a uchránil tak bezmála 400 tisíc korun.

Den, jako každý jiný se během minuty proměnil v noční můru pro 35letého muže ze Semilska. Když mu 21. června zazvonil telefon, netušil v první chvíli, že se stal terčem podvodníků. Muž na druhém konci se představil jako koordinátor podezřelých transakcí jednoho z bankovních ústavů s tím, že prověřuje možný pokus o podvodné jednání při sjednávání úvěru. Po celou dobu působil velmi důvěryhodně, tudíž oslovený muž nepochyboval o pravdivosti jeho tvrzení. Když jej volající informoval, že by celou záležitost chtěl více prošetřit ve spolupráci s policií, muž s tímto souhlasil.

Následně již celá záležitost nabrala rychlý spád a po velmi krátké době opět zazvonil telefon, na jehož konci se ozval hlas, jež se představil jako policista, zabývající se kyberkriminalitou. Předmětem hovoru měla být vzájemná spolupráce, kdy poškozený měl pomoct s odhalením protiprávního jednání údajných pachatelů, jež se dopouštějí trestné činnosti podvodného charakteru. Na základě pokynů údajného policisty vzal bezmála 400 tisíc korun, které měl dle instrukcí vložit do vkladového bankomatu na virtuální měnu, za účelem jejich údajného „vyčištění.“ Tato informace se však poškozenému muži již nepozdávala. Rozhodl se tedy celou událost prověřit cestou linky 158, kde mu policisté sdělili, aby rozhodně žádnou hotovost do tohoto zařízení nevkládal a vyčkal do jejich příjezdu. Díky duchapřítomnosti tohoto muže jej o finance nikdo nepřipravil, ale bohužel tomu tak není vždy. V mnoha případech pachatelé právě díky důvěryhodnému jednání přesvědčí osoby, aby transakci provedly. Ti v konečném důsledku zůstanou šokování a traumatizováni a o své finance nenávratně přijdou.

Věnujte prosím pozornost veškerým „důvěryhodným“ telefonátům onoho charakteru a v případě jakýchkoliv pochybností kontaktujte neprodleně policisty prostřednictvím linky 158.

V současné době jsou mimo jiné na těchto vkladomatech na virtuální měnu vylepeny informační letáky, které před vklady do těchto zařízení varují a nabádají k obezřetnosti. V žádném případě tyto letáky neodlepujte. Vězte, že ten, kdo vás k takovému jednání přes telefon nabádá, není skutečným policistou. Náhled letáku tvoří přílohu tohoto článku.



