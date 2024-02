Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

FALEŠNÍ BANKÉŘI MAJÍ ŽNĚ,

a to přitom teprve klepe na dveře jaro!!!

Moderní doba nahrává podvodníkům, kteří se svou obětí nemusí přijít do fyzického kontaktu.

Stačí jim pouze telefon a věrohodný scénář, aby vás připravili o veškeré úspory!



A že se jim daří!!! Jen v Olomouckém kraji telefonicky hovořilo s falešným bankéřem letos už nejméně 17 poškozených lidí. Z jejich kont následně vlastním přičiněním zmizelo přes 5 milionů korun. V loňském roce jsme v kraji evidovali 93 takovýchto případů se škodou převyšující 16 milionů korun.



Pojďme si jejich praktiky přiblížit na jednom z celé řady případů, kterými se zabývají olomoučtí kriminalisté.

Naletěl podvodníkům. Úvěr vložil do bitcoinmatu.

V prosinci loňského roku se na policisty obrátil 37letý muž z Olomoucka, který se stal obětí falešného bankéře.

Koncem listopadu jej telefonicky kontaktoval neznámý muž, který se představil jako pracovník banky s tím, že mu volá ohledně schváleného úvěru ve výši čtvrt milionu korun. Muž volajícímu sdělil, že si o úvěr nežádal. Obratem mu volala další pracovnice banky, která mu uvedla, že se patrně jedná o podvodně sjednaný úvěr a je potřeba rychlé reakce, aby nedošlo ke ztrátě finančních prostředků. Mimo jiné jí důvěřivý muž sdělil i výši zůstatku na kontě, která činila několik tisíc korun. O pár hodin později přijal hovor od údajné bezpečnostní pracovnice banky, od které se dozvěděl, že pokud chce zabránit zneužití účtu, musí si zažádat o úvěr v co možná nejvyšší částce. Podle instrukcí vyrazil na pobočku banky do olomouckého obchodního centra. Bankovním pracovníkům se neměl o problému zmiňovat z důvodu, že i oni mohou být součástí podvodného jednání. Muž dle pokynů zažádal o úvěr ve výši téměř 700 000 korun a o pár dnů později se v bance dozvěděl, že úspěšně prošel schvalovacím procesem. Ihned vybral celou částku a zamířil s ní do jiného obchodního centra na periferii Olomouce. Zde měl peníze vložit do bitcoinmatu na údajný zabezpečený účet. Důvěřivec uposlechl a postupně pod přijatými QR kódy do něj vložil na první pokus přes 590 000 korun. Z důvodu dosažní denního limitu od něj bitcoinmat další peníze nepřijal. Proto se k němu vydal i následujícího dne a vložil do něj zbývající částku ve výši přes 100 000 korun. Po zrealizování vkladu chtěl zkonzultovat nějaké nesrovnalosti, ale osobám, které s ním komunikovaly, se již nedovolal. Pojal podezření, že se stal obětí podvodu, a proto se s celým příběhem svěřil policistům.

Pozor! Bitcoinmat slouží k nákupu a prodeji virtuální měny, nikoli jako úschovna banky!!!

Protože si to poškození neuvědomují, snaží se je policie i na poslední chvíli varovat, a to buď umísťováním varovných cedulí v bezprostřední blízkosti vkladomatů, případně po dohodě s provozovateli přímo na ovládacích panelech přístroje. Další a nyní i rozšířenější způsob, prostřednictvím kterého Vás bude chtít falešný bankéř připravit o úspory, je PŘEVEDENÍ VAŠICH PENĚZ NA JINÝ „BEZPEČNÝ“ ÚČET!

Mnohdy, aby podvodníci podpořili věrohodnost svého tvrzení, Vás ujistí, že se případem již zabývá policie, případně Vás utvrdí v tom, že Vám vzápětí zavolá také policista, jenže ten bude bohužel také falešný.



O co hůř, podvodníci UMÍ VELMI DOBŘE NAPODOBIT TELEFONNÍ ČÍSLA BANK I JINÝCH INSTITUCÍ, dokonce i POLICIE. Na displeji Vašeho telefonu se tak může úplně v pohodě objevit název banky nebo číslo infolinky, které je Vám dobře známo (jde o tzv. Spoofing).



Tak na to, prosím, pamatujte a nenechte se napálit. V případě jakýchkoli nejasností SAMI ZKONTAKTUJTE SVOU BANKU (telefonicky, osobně) a veškeré informace si ověřte, a to DŘÍVE, než uděláte krok špatným směrem. Zároveň o těchto typech podvodů mluvte se svými

blízkými, řekněte doma, že jste četli tento příspěvek, sdílejte rady Pana Prokoukla



https://www.policie.cz/clanek/prokoukl-to-a-vy.aspx, ať je podvedených a nešťastných lidí co nejméně.



Pokud si chcete na praktických příkladech vyzkoušet, jak byste dokázali čelit různým nástrahám podvodníků, vyzkoušejte si náš kybertest na internetové stránce www.kybertest.cz.

28. února 2024

por. Bc. Zuzana Slabá

