Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Falešné weby bank

KRAJ – Buďte obezřetní!

Přihlašujete se do internetového bankovnictví prostřednictvím vyhledávače? V tom případě buďte velmi obezřetní! Na území celého kraje evidují hospodářští kriminalisté v posledních dnech nárůst případů internetových útoků na bankovní účty. Podvodníci využívají falešné stránky internetového bankovnictví, které umístí na přední místa v internetových vyhledávačích. Samotný web internetového bankovnictví přitom vypadá velmi podobně a důvěryhodně, nicméně adresa webu je odlišná.

Jak to celé probíhá? - Klient do vyhledávače napíše název své banky, automaticky klikne na odkaz, který se objeví na předních místech a aniž by si zkontroloval samotnou adresu, začne vyplňovat své uživatelské jméno a přihlašovací heslo k účtu. Jelikož přihlašovací informace vyplňuje na falešném webu, nevědomky tak veškeré údaje zprostředkuje podvodníkovi. Získané osobní i přístupové údaje a hesla autorizačních SMS zpráv pak podvodník využije k odčerpání finančních prostředků.

Opětovně upozorňujeme – buďte při používání internetového bankovnictví opatrní a nikam nespěchejte. Před tím, než se do bankovnictví přihlásíte a zadáte přístupové údaje, zkontrolujte adresu webu. Falešnou adresu webu odhalíte například tak, že se v ní objevují různé znaky a číslice, které originalní adresa neobsahuje. Často také mívají koncovku .org nebo .com. Ideálně si zřiďte mobilní aplikaci internetového bankovnictví, prostřednictvím které se přihlašujte. Pravidelně si měňte svá hesla a vyhněte se užívání stejných hesel pro různé služby. Pokud si nejste jistí a máte jakékoliv podezření, vždy kontaktujte banku.

por. Ing. Eliška Pospíšilová Majerová

15. 9. 2022, 12:40

