Falešné odkazy jsou stále v kurzu

SVITAVSKO - Přestože podvodníci stále hledají nové metody a způsoby, díky kterým se snaží neoprávněně dostat k cizím finančním prostředkům, falešné odkazy na přepravní společnosti stále "fungují".

O tom se přesvědčila i dvaačtyřicetiletá žena ze Svitavska, která v minulých dnech prostřednictvím jedné sociální sítě nabízela k prodeji jezdecké sedlo za 9.000 korun. Již druhý den byla kontaktována osobou, která o sedlo projevila zájem. Ta se nabízela, že veškerou administrativu zařídí a potřebuje znát pouze telefonní číslo a e-mail. Kromě těchto informací prodávající zaslala zájemkyni i číslo svého účtu, kam měly peníze přijít. Až doteď by vše proběhlo v pořádku, kdyby inzerující nenarazila na podvodnici. Ta trvala na tom, že ji pošle emailem pokyny společně s odkazem, který měla otevřít, a pět minut nezavírat z důvodu provedení platby. Ta měla proběhnout úspěšně, peníze ale na účet nepřišly. Jediné co přišlo, byla zpráva tvářící se jako od přepravní společnosti s tím, že transakce proběhla v pořádku a do 24 hodin budou peníze připsané na účet. Druhý den ale přišla další zpráva o tom, že došlo ke komplikacím a peníze se zpozdí. Ten den jí také začaly chodit zprávy z banky o změnách, které ona sama neprováděla. Ty jí přišly jako podezřelé, proto se přihlásila do svého bankovnictví, ve kterém zjistila několik odchozích plateb na neznámé účty ve výši 140.000 korun. Poškozená na to reagovala zablokováním platební karty i svého účtu. Následující den žena navštívila pobočku své banky, aby zjistila, co se přesně stalo. Tam se mimo jiné také dozvěděla, že na její jméno někdo založil další dva účty. Z jednoho z nich se naštěstí podařilo alespoň několik desítek tisíc korun zachránit. Trpká zkušenost s inzercí zboží jí tak vyšla na 60.000 korun.

O poznání hůře dopadla šedesátiletá žena z Pardubicka, která při prodeji šatů rovněž naletěla podvodníkům na falešný odkaz přepravní společnosti, ve kterém vyplnila přihlašovací údaje do svého bankovnictví, a tím podvodníkovi umožnila vzdálený přístup ke svému účtu. Prostřednictvím několika transakcí jí z účtu zmizelo více jak 200.000 korun.

Policisté v souvislosti s výše zmíněnými ale i dalšími případy podvodných jednání v on-line prostředí, kterými se každodenně zabývají, opětovně varují občany, aby byli v internetovém prostředí obezřetní, do zaslaných odkazů nezadávali přihlašovací údaje ke svému bankovnictví a hlavně si pozorně četli zprávy, které budou potvrzovat.

24. dubna 2024

por. Mgr. Andrea Muzikantová

tisková mluvčí policie Pardubického kraje

