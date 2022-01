Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Falešné investice

ŠUMPERSKO - Chcete investovat do kryptoměn? Dejte si pozor na podvodníky.

Podvody s příslibem vysokých zisků z investic jsou velmi propracované a naletět je poměrně snadné. Své o tom vědí dva muži ve věku 48 a 56 let ze Šumperska, kteří se v polovině ledna tohoto roku rozhodli pro zhodnocení svých úspor tím, že investují do bitcoinů. Zareagovali na internetovou reklamu a po jejím rozkliknutí zadali své kontaktní údaje. Pak už jen komunikovali s „poradci“, kteří je přesvědčili, aby si do svých počítačů, případně mobilů, nainstalovali software pro vzdálený přístup. Na jejich radu pak odeslali ze svých účtů prvotní vklady. Tím podvodníkům zpřístupnili internetové bankovnictví. Ve „vybílení“ jejich účtů již nic nebránilo, oběma mužům z úspor nezbylo nic. První přišel o přibližně dva miliony korun. Druhému z účtu zmizelo cca sto tisíc korun, přičemž navíc zjistil, že si na jeho jméno někdo požádal o úvěr, ze kterého odčerpal asi sto osmdesát tisíc korun.

Oba muži se proto obrátili na policii. Případy se nyní zabývají kriminalisté z oddělení hospodářské kriminality pro podezření ze spáchání trestného činu podvod.



Zvažujete-li zhodnocení svých úspor investováním do virtuální měny, buďte velmi obezřetní. Jak nenaletět podvodníkovi?

Než se rozhodnete investovat do kryptoměn, zjistěte si, jak fungují burzy a investiční platformy a nákup a prodej kryptoměny.

Ověřte si věrohodnost investičního poradce. Nespoléhejte jen na internetové recenze, protože je může napsat kdokoli, tzn. i podvodník.

Za žádných okolností neposkytujte nikomu vzdálený přístup do vašeho počítače, mobilu apod.

Chraňte své osobní údaje, přístupová hesla a údaje z platebních karet.

Pozor si dávejte také na reklamy slibující vysoké zisky. Podvodníci si platí reklamní kampaně s odkazy na svoje podvodné stránky. Reklamy se tak mohou objevit i na prověřených webech.

por. Mgr. Marie Šafářová

24. ledna 2022

