Internetový podvod lákal na snadný výdělek

DĚČÍNSKO – Falešné brigády slibující výdělek za zhlédnutí či lajky videí. Žena přišla o více než 200 tisíc.

Rumburští kriminalisté se zabývají dalším případem internetového podvodu. Podvodníci prostřednictvím reklamy na sociální síti nabízeli výdělek ve formě spolupráce nebo brigády, který spočíval ve zhlížení nebo ,,lajkování“ videí na internetu. Nabídka slibovala výdělek v řádu 200 Kč za zhlédnutí cca 15 videí na internetu.

Koncem září letošního roku tato nabídka zaujala mladou ženu. Na reklamu klikla a následně byla postupně prostřednictvím odkazů převedena do aplikace Telegram. Když ve zmíněné aplikaci využila další nabídky mít vyšší výdělky než za ,, pouhé“ sledování videí, kontaktoval ji ve skupině na Telegramu muž vystupující pod jménem ,, Evžen" a přesvědčil ji k investování prostřednictvím kryptoměn. Z poškozené ženy, pod vidinou naslibovaného zhodnocení úspor prostřednictvím investování do kryptoměn, podvodník postupně vylákal přes 201 tisíc korun. Tyto finanční prostředky žena podle jeho instrukcí zaslala v několika platbách do kryptoměnových směnáren.

Kriminalisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro trestný čin podvod. Pachateli či pachatelům v případě dopadení a prokázání viny u soudu hrozí trest odnětí svobody až na 5 let.

Prevence proti internetovým podvodům:

Skeptický postoj: Buďte obezřetní při nabídkách, které slibují rychlé a snadné výdělky. Ověřte si zdroj: Pamatujte, že v případě investování je riziko výhradně na straně investora. Volte proto pro zhodnocování svých peněz jen ověřené a renomované investiční společnosti. Nikdy nevkládejte peníze bez rozmyslu: Než investujete, zvažte rizika a možné následky. Nikdy nevkládejte peníze, pokud nejste stoprocentně přesvědčeni o legitimitě nabídky. Nepodléhejte: manipulativnímu jednání, fiktivnímu doporučení celebrit, falešným novinovým článkům a už vůbec ne slibům zaručených investic bez rizika. Buďte opatrní při obchodování s kryptoměnami: Kryptoměny jsou stále neregulovaným trhem, který je často zneužíván podvodníky. Při jakékoli transakci buďte maximálně obezřetní a využívejte pouze renomované burzy a platformy. Pokud máte podezření na podvod, okamžitě kontaktujte banku a policii: Pokud se stanete obětí podvodu, neváhejte a co nejdříve kontaktujte svou banku a informujte o situaci Policii ČR. Včasná reakce může pomoci minimalizovat škody.

Děčín 15. října 2024

por. Bc. Eliška Kubíčková

Oddělení tisku a prevence

KŘP Ústeckého kraje

