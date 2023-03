Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Facebookový přítel z ní vylákal statisíce

NYMBURK - Policisté již řeší podvodné jednání neznámého muže.

Nymburští policisté řeší jedno z mnoha podvodných jednání, na jehož konci je bohužel nemalá finanční ztráta, kterou jako újmu utrpěla žena ve starobním důchodu.

Počátkem ledna kontaktoval ženu, která je aktivní na sociální síti facebook muž, kterého z minulosti neznala. Vystupoval ale slušně a z jejího pohledu byl i důvěryhodný, a proto si s ním začala pravidelně dopisovat. V rámci této komunikace se od něho žena dozvěděla, že je občanem České republiky, povoláním lékař, a pod "hlavičkou" organizace OSN působí v současné době v zahraničí, konkrétně v Jemenu.

"Facebookový přítel" se při pokračující komunikaci svěřil, že by velice rád strávil dovolenou v České republice, ale má to několik úskalí. K odjezdu z Jemenu potřebuje ale zvací dopis, v němž uvede, že jako jeho snoubenka žádá pro "přítele" měsíční dovolenou. To žena učinila a následně jí prostřednictvím e-mailu přicházely instrukce. Ty již byly hodně konkrétní - na různé bankovní účty měla složit finanční prostředky na zakoupení letenek, samotné dovolené a jakési pokuty.

Žena na všechny tyto e-maily reagovala a postupně poslala, dle požadavku, přes sto dvacet tisíc, tři sta tisíc a poslední platbu ve výši sto tisíc korun. Během pár dnů tak přišla o půl miliónu korun. Ani v té chvíli ale nepředpokládala, že by se mělo jednat o podvodné jednání. O opaku ji přesvědčil až syn, kterému se, bohužel pozdě, svěřila.

Ihned poté proto kontaktovala policisty, které o této události informovala. Případem se zabývají policisté z obvodního oddělení Městec Králové, kteří v dané věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření z trestného činu podvodu podle § 209 odst. 1, 3 trestního zákoníku.



mjr. Mgr. Vlasta Suchánková

oddělení tisku a prevence

KŘP Středočeského kraje

23. března 2023

vytisknout e-mailem