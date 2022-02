Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Expřítelkyni v opilosti vykopl dveře

CHOMUTOVSKO - Chtěl prý navštívit psa; Ranou pěstí ho srazil ze židle.

V pondělí večer přijali kadaňští policisté telefonické oznámení od ženy, které přes její nesouhlas násilně vniknul do bytu její bývalý přítel. Ten se do bydliště své expřítelkyně vydal za jejich společným psem, kterého si chtěl zřejmě půjčit na procházku. Nejdřív měl do okna bytu hodit kamínek a poté, co žena otevřela okno, jí sdělil, že chce vidět jejich psa. Protože dotyčná podle jeho chování poznala, že je opilý, nepustila ho a řekla mu, ať přijde druhý den. Chvíli poté se muž boucháním dožadoval vstupu do bytu, kam se nakonec dostal po vykopnutí dveří a obydlí odmítal opustit. Žena proto zavolala na policii a o chvíli později už hlídka policistů nezvaného návštěvníka zadržela. Kromě přibližně třítisícové škody způsobené vykopnutím vstupních dveří v bytě nic dalšího nepoškodil. Následně provedená dechová zkouška ukázala, že muž to s alkoholem opravdu přehnal. Nadýchal totiž 2,5 promile.

Devětatřicetiletý muž je kvůli popsanému jednání podezřelý ze spáchání trestného činu porušování domovní svobody.

Ranou pěstí ho srazil ze židle

Podezření ze spáchání trestného činu výtržnictví si tento týden převzal 37letý Chomutovan. Podle informací policistů měl v polovině ledna uprostřed noci v chomutovské pivnici, kde popíjel alkohol, fyzicky napadnout jiného hosta. Ten seděl u baru, když k němu dotyčný ve značně opilém stavu náhle přistoupil a zničehonic ho udeřil pěstí do obličeje. V důsledku toho poškozený upadl ze židle na zem, kde ho útočník ještě nakopl a odešel ven. Svědek napadení pak přivolal policisty, kteří agresora venku zadrželi. K útoku se přiznal, ale motiv nevysvětlil. Svou roli sehrál podle všeho vypitý alkohol, útočník totiž nadýchal 2,6 promile.

Pokud soud vinu podezřelého uzná, může ho v krajním případě odsoudit až k dvouletému odnětí svobody.

por. Mgr. Miroslava Glogovská

tisková mluvčí

Chomutov 10. února 2022

