Policie České republiky – Služba cizinecké policie

Experti pro migraci a doklady odhalili více než 2000 padělaných a pozměněných dokladů

Skupina expertů pro migraci a doklady vznikla v gesci Ředitelství služby cizinecké policie v roce 2009,

a to z důvodu zjištění, že k primárním pokusům o zneužití pobytových oprávnění dochází už před příjezdem do České republiky. Cílem bylo toto jednání eliminovat už v domovské zemi žadatelů. V rámci mezirezortní spolupráce s Ministerstvem zahraničních věcí dochází každoročně k jednáním, kde jsou předneseny aktuální migrační trendy a navrženy destinace, kam budou následně experti vysíláni. V minulosti se jednalo například o destinace jako Mongolsko, Čína, Egypt, Rusko, Ukrajina, Nigérie, Ghana, Kazachstán, Tunisko, Egypt, Vietnam, Indie aj.

V současné chvíli je v databázi evidováno 17 expertů pro migraci a doklady, kteří jsou vysílání dle potřeb do migračně rizikových destinací. V loňském roce se jednalo o celkem 7 vyslání, a to do Indie, Vietnamu, Tuniska, Mongolska a Egypta. Během svého působení experti pro migraci a doklady odhalili více jak 2000 padělaných a pozměněných dokladů, provedli několik stovek pohovorů se žadateli a zpracovali velké množství poznatků, které vedly ke změnám a zpřísnění vízového procesu a snížení počtu možných zneužití deklarovaných účelů pobytu.

Experti se na konzulárních úsecích zastupitelských úřadů věnují problematice krátkodobých schengenských víz, dlouhodobých pobytů, prověřují předložené dokumenty žadatelů a provádí pohovory a šetření. V případě potřeby také asistují při konzulárních případech občanů ČR/EU, dále spolupracují s ostatními úseky zastupitelských úřadů, vojenskými přidělenci, provádí policejní činnost na dožádání jiných útvarů Policie České republiky či úřadů v České republice. V rámci mezinárodní spolupráce jsou také v kontaktu s ostatními zastupitelskými úřady jiných států, zahraničními kolegy a dalšími subjekty.

kpt. Josef Urban

tiskový mluvčí ŘSCP

18. ledna 2024

