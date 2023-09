Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Evropský týden mobility v Brně

Kraj: Bezpečné Brno

Do Evropského týdne mobility, který se uskutečnil od 16. do 22. září se i v letošním roce zapojilo Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje ve spolupráci s Krajským úřadem Jihomoravského kraje – Projekt Zdravý kraj, místní Agenda 21 a krajský koordinátor Besip. V rámci této akce, která se konala na hojně využívané cyklostezce v Horních Heršpicích jsme upozorňovali cyklisty, koloběžkáře, chodce i bruslaře na kolečkových bruslích na bezpečný pohyb na komunikacích. Dle potřeby policistky doplňovaly povinnou výbavu kola. Doporučovaly osobám starším 18 let používat helmu, při jízdě na kole, pro předcházení nebezpečných úrazů následkem pádu z kola. V souvislosti s nadcházejícím podzimním časem upozorňovaly na důležitost viditelnosti.

Další aktivitou v souvislosti s Evropským týden mobility byla spolu s Městem Brněm akce pro rodiny s dětmi zaměřená na mobilitu po městě a pravidla silničního provozu v parku u Pavilonu Anthropos.

por. Miroslava Šimoníková, 22. září 2023

vytisknout e-mailem